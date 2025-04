¿Qué es un trabajador del conocimiento?

El término “trabajador del conocimiento” fue acuñado por el consultor empresarial Peter Drucker en 1959 como una nueva versión de los oficinistas en su libro The Landmarks of Tomorrow. En él, argumentó que, para el siglo XXI, el activo más valioso para cualquier organización sería la productividad de sus trabajadores del conocimiento. En un artículo de Harvard Business Review de 1999, Drucker señaló que cuando las personas realizan el trabajo para el que son competentes y que se ajusta a sus habilidades, no solo pueden cultivar una carrera más exitosa en la economía del conocimiento, sino que en última instancia pueden aportar más valor a la organización.

En aquel entonces, Drucker observó cómo el tipo de trabajo estaba cambiando principalmente de empleos de obreros para labores manuales a empleos administrativos que dependen de las habilidades intelectuales y el conocimiento de los empleados para crear y ejecutar tareas. Drucker previó el cambio inminente hacia la tecnología de la información y una nueva clase de trabajadores cuya valiosa habilidad era su conocimiento. Este mayor enfoque en la información y la nueva tecnología ayudaría a la economía a crecer, pero a costa de muchos empleos de obreros, predijo Drucker.

Si bien muchos de los empleos que son considerados trabajo de conocimiento hoy en día ya existían cuando Drucker acuñó el término (por ejemplo, farmacéuticos, maestros, gerentes de construcción), hay innumerables otros puestos de trabajo que surgieron de nuestra nueva era de la información, tales como programador informático o consultor en materia de TI.