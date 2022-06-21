Cumpla con su estrategia de datos con un tejido de datos

Hoy en día, las organizaciones están experimentando un crecimiento incesante de datos impulsado por la aceleración digital de los últimos dos años. Si bien este período presenta una gran oportunidad para la gestión de datos, también ha creado una complejidad fenomenal a medida que las empresas asumen entornos híbridos y multinube.

Cuando se trata de seleccionar una arquitectura que complemente y mejore su estrategia de datos, un tejido de datos se ha convertido en un tema cada vez más candente entre los líderes de datos. Este enfoque arquitectónico desbloquea el valor empresarial al simplificar el acceso a los datos y facilitar el consumo de datos de autoservicio a escala.

En la reciente Cumbre de directores de datos y tecnología de IBM sobre tejido de datos y estrategia de datos, tuve una conversación emocionante con líderes de datos de algunas de las organizaciones más prestigiosas del mundo sobre cómo una arquitectura de tejido de datos puede ayudar a llevar los datos correctos a las personas adecuadas en el en el momento adecuado, impulsando una mejor toma de decisiones en toda la organización.

Un tejido de datos orquesta varias fuentes de datos en un entorno híbrido y multinube para proporcionar datos listos para el negocio en apoyo de analytics, IA y otras aplicaciones. Este poderoso concepto de gestión de datos rompe los silos de datos, lo que permite nuevas oportunidades para dar forma a la gobernanza de datos y la privacidad, la integración de datos multinube, las vistas holísticas de 360 grados de los clientes y la IA confiable, entre otros casos de uso comunes de las industrias.