Cumpla con su estrategia de datos con un tejido de datos

Hoy en día, las organizaciones están experimentando un crecimiento incesante de datos impulsado por la aceleración digital de los últimos dos años. Si bien este período presenta una gran oportunidad para la gestión de datos, también ha creado una complejidad fenomenal a medida que las empresas asumen entornos híbridos y multinube.
Cuando se trata de seleccionar una arquitectura que complemente y mejore su estrategia de datos, un tejido de datos se ha convertido en un tema cada vez más candente entre los líderes de datos. Este enfoque arquitectónico desbloquea el valor empresarial al simplificar el acceso a los datos y facilitar el consumo de datos de autoservicio a escala.
En la reciente Cumbre de directores de datos y tecnología de IBM sobre tejido de datos y estrategia de datos, tuve una conversación emocionante con líderes de datos de algunas de las organizaciones más prestigiosas del mundo sobre cómo una arquitectura de tejido de datos puede ayudar a llevar los datos correctos a las personas adecuadas en el en el momento adecuado, impulsando una mejor toma de decisiones en toda la organización.
Un tejido de datos orquesta varias fuentes de datos en un entorno híbrido y multinube para proporcionar datos listos para el negocio en apoyo de analytics, IA y otras aplicaciones. Este poderoso concepto de gestión de datos rompe los silos de datos, lo que permite nuevas oportunidades para dar forma a la gobernanza de datos y la privacidad, la integración de datos multinube, las vistas holísticas de 360 grados de los clientes y la IA confiable, entre otros casos de uso comunes de las industrias.
Cuando me reincorporé a IBM en 2016, los datos a nivel empresarial y su uso estaban teniendo un momento crucial. Debido a los avances en la computación en la nube y la IA, estaba claro que los datos podrían desempeñar un papel mucho más importante más allá de ser un resultado necesario. Los datos estaban emergiendo como un activo que podía aportar beneficio a todos los aspectos de una organización.
Como director de datos (CDO) recién nombrado, se me encargó la creación de una estrategia de datos empresariales basada en hacer de IBM una empresa de nube híbrida y impulsada por IA. Mi objetivo era implementar una estrategia y arquitectura de datos que diera a los usuarios adecuados acceso a los datos. Los aspectos clave eran que los datos debían ser confiables y seguros, y debían ofrecer insights que impulsaran el valor empresarial a través de analytics sin sacrificar la privacidad.
Una parte importante de nuestra evolución también incluyó la preparación para el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que entró en vigor en mayo de 2018. Nuestro recorrido para incorporar la seguridad, la gobernanza y el cumplimiento en nuestra estrategia de datos sigue sirviendo como una solución digital para que nuestros clientes lograr la preparación para el RGPD.
En medio de la complejidad en constante evolución de nuestro entorno, reconocimos la necesidad de una arquitectura de tejido de datos para cumplir con nuestra estrategia de datos. El beneficio fundamental de un tejido de datos es que proporciona un gráfico de conocimiento aumentado que detalla dónde están los datos, dónde se encuentran, de qué se tratan y quién tiene acceso a ellos. Una vez que establecimos un gráfico de conocimiento aumentado, que es el componente principal de un tejido de datos, estuvimos en una posición sólida para automatizar de manera inteligente en toda la empresa, infundiendo IA en todos nuestros procesos principales, desde la cadena de suministro hasta las adquisiciones y la cotización al cobro. . Esto finalmente generó importantes reducciones en el tiempo de ciclo. Además, pronto nos dimos cuenta de que nuestra propia transformación empresarial se duplicaba como modelo para nuestros clientes y consumidores. Pero, ¿qué más puede hacer un tejido de datos?
Un tejido de datos no solo actúa como un panel central que crea visibilidad; también proporciona una base flexible para un componente como una malla de datos. Una malla de datos divide las arquitecturas de datos de grandes empresas en subsistemas que pueden ser gestionados por varios equipos.
Al sentar una base de tejido de datos, las organizaciones ya no tienen que mover todos sus datos a una sola ubicación o almacén de datos, ni tienen que adoptar un enfoque completamente descentralizado. En cambio, una arquitectura de tejido de datos permite un equilibrio entre lo que debe descentralizarse lógica o físicamente y lo que debe centralizarse.
Una estructura de datos prepara el escenario para la malla de datos de varias maneras, como proporcionar a los propietarios de datos capacidades de autoservicio y creación, incluida la catalogación de activos de datos, la transformación de activos en productos y el cumplimiento de políticas de gobierno federadas.
Los líderes de datos de hoy en día se centran principalmente en uno de los tres controladores estratégicos: mitigar el riesgo, aumentar la línea superior y mejorar la línea inferior. Lo que me parece interesante acerca de la construcción de una Estrategia en torno a una arquitectura de estructura de datos es que permite a los líderes de datos actuar como agentes de cambio al abordar estas necesidades del negocio al mismo tiempo, mediante la dirección de los datos.
En la cumbre de IBM, todos los líderes de datos coincidieron en que estamos entrando en una nueva fase, en la que habrá mucha más descentralización en el mundo de la gestión de datos. Esperamos ver que conceptos como el tejido de datos y la malla de datos desempeñen un papel crítico en la Estrategia, ya que pueden empoderar a los equipos para acceder a los Recursos y herramientas que necesitan bajo demanda para apoyarlos a lo largo del ciclo de vida del producto de datos.
Pero hay más discusión que tener. En la guía recientemente lanzada para líderes de datos, The Data Differentiator, encontrará nuestro enfoque de seis pasos para diseñar e implementar una estrategia de datos. Esta información es continuamente probada y optimizada por expertos de IBM durante las interacciones con los clientes, y queríamos compartirla con la comunidad para ayudar a facilitar la conversación sobre lo que se necesita para tener éxito con los datos. También encontrará una discusión sobre el papel que desempeña su arquitectura de gestión de datos.
Para obtener más información de los líderes en datos sobre la estructura de datos y cómo implementar su estrategia de datos, vea la repetir de la Cumbre de CDO/Director de tecnología.
