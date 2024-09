IBM® Db2 Query Management Facility (QMF) proporciona business intelligence de autoservicio con paneles interactivos y visualizaciones intuitivas.



QMF es una herramienta de visualización y analytics empresarial fácil de usar y muy segura, optimizada para fuentes de datos de IBM® Z. Ofrece acceso directo a fuentes de datos relacionales como IBM® Db2 for z/OS y acceso virtualizado a fuentes tradicionales no relacionales como Information Management System (IMS), Adaptable Database System (ADABAS), Virtual Storage Access Method (VSAM), Integrated Database Management Systems (IDMS), System Management Facilities (SMF) y otras fuentes de datos dispares, incluidas bases de datos no relacionales, archivos sin formato y servicios web.

Ayuda a garantizar un acceso seguro y basado en roles a varios recursos utilizando IBM Resource Access Control Facility (RACF) como base y da soporte al uso en toda la empresa a través de interfaces web, estaciones de trabajo e instalaciones de productividad de sistemas interactivos (ISPF).