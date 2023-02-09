La gobernanza de datos es un aspecto crucial de la gestión de los activos de datos de una organización. El objetivo principal de cualquier programa de gobernanza de datos es cumplir con los objetivos priorizados del negocio y desbloquear el valor de sus datos en toda su organización.
Ten en cuenta que un programa de gobernanza de datos no puede existir por sí solo: debe resolver problemas empresariales y ofrecer resultados. Comience por identificar los objetivos comerciales, los resultados deseados, las partes interesadas clave y los datos necesarios para lograr estos objetivos. La tecnología y la arquitectura de datos desempeñan un papel crucial para permitir la gobernanza de datos y lograr estos objetivos.
Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la retención del cliente, el programa de gobernanza de datos debe centrarse en dónde se producen y consumen los datos de los clientes en toda la organización, garantizando que los datos de los clientes de la organización sean precisos, completos, protegidos y accesibles para quienes los necesiten para tomar decisiones que mejoren la retención del cliente.
Es importante coordinar y estandarizar las políticas, las funciones y los procesos de gestión de datos para alinearlos con los objetivos empresariales. Esto garantizará que los datos se utilicen de manera efectiva y que todas las partes interesadas trabajen hacia el mismo objetivo.
Iniciar un programa de gobernanza de datos puede parecer una tarea desalentadora, pero al comenzar poco a poco y centrarse en ofrecer resultados comerciales priorizados, la gobernanza de datos puede convertirse en una extensión natural de su negocio diario.
La creación de un programa de gobernanza de datos es un proceso iterativo e incremental.
¿Cuáles son los objetivos de negocio y los resultados deseados para su organización? Debes considerar tanto los objetivos estratégicos a largo plazo como los objetivos tácticos a corto plazo y recordar que los objetivos pueden estar influenciados por factores externos como la normativa y el cumplimiento.
Una estrategia de datos identifica, prioriza y alinea los objetivos del negocio en toda su organización y sus diversas líneas de negocio. A través de múltiples objetivos comerciales, una Estrategia de datos identificará las necesidades de datos, las medidas y los KPI, los stakeholders, y los procesos de gestión de datos requeridos, las prioridades de Tecnología y las capacidades.
Es importante revisar y actualizar periódicamente su estrategia de datos a medida que cambian su negocio y sus prioridades. Si no tiene una estrategia de datos, debe crear una Estrategia – no lleva mucho tiempo, pero sí necesita que los stakeholders contribuyan.
Una vez que tenga una comprensión clara de los objetivos comerciales y las necesidades de datos, establezca objetivos y prioridades de gobernanza de datos. Por ejemplo, un programa eficaz de gobernanza de datos puede:
Definir claramente sus metas y objetivos guiará la priorización y el desarrollo de su programa de gobernanza de datos, lo que en última instancia impulsará los ingresos, el ahorro de costos y la satisfacción del cliente.
Un patrocinador ejecutivo es crucial: una persona que comprenda la importancia y los objetivos de la gobernanza de datos, reconozca el valor comercial que permite la gobernanza de datos y que respalde la inversión necesaria para lograr estos resultados.
Con el patrocinio clave establecido, reúna al equipo para comprender la narrativa convincente, definir qué debe lograrse, cómo crear conciencización y cómo construir el modelo de financiamiento que se utilizará para respaldar la implementación del programa de gobernanza de datos.
El siguiente es un ejemplo de niveles típicos de stakeholder que pueden participar en un programa de gobernanza de datos:
Al involucrar eficazmente a los principales interesados, identificar y entregar un valor empresarial claro, la implementación de un programa de gobernanza de datos puede convertirse en una ventaja estratégica para tu organización.
Con los objetivos de su negocio comprendidos y sus patrocinadores y stakeholders de gobernanza de datos en su lugar, es importante mapear estos objetivos contra sus capacidades existentes de Personas, Procesos y Tecnología para lograr estos objetivos.
Los marcos de administración de datos, como DCAM del Consejo EDM y CDMC, ofrecen una manera estructurada de evaluar la madurez de sus datos contra puntos de referencia de la industria con un lenguaje común y un conjunto de mejores prácticas de datos.
Observe cómo se gobiernan y gestionan actualmente los datos dentro de su organización. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su enfoque actual? ¿Qué se necesita para cumplir los objetivos clave del negocio?
Recuerda, no tienes que (ni debes) hacer todo a la vez. Identifica áreas de mejora en el contexto de los objetivos empresariales, para priorizar tus esfuerzos y centrarte en las áreas más importantes para ofrecer resultados significativos al negocio. Un programa de gobernanza de datos eficaz y eficiente respaldará el crecimiento y la ventaja competitiva de su organización.
Las políticas de datos son un conjunto de directrices documentadas sobre cómo los activos de datos de una organización se rigen, gestionan, protegen y utilizan de forma coherente. Las políticas de datos están impulsadas por la estrategia de datos de su organización, se alinean con los objetivos comerciales y los resultados deseados, y pueden verse influenciadas por factores regulatorios internos y externos. Las políticas de datos pueden incluir temas como la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos, la calidad y la seguridad de los datos:
Las políticas de datos garantizan que sus datos se utilicen de una manera que respalde los objetivos generales de su organización y cumpla con las leyes y regulaciones pertinentes. Esto puede conducir a una mejor calidad de los datos, una mejor toma de decisiones y una mayor confianza en los activos de datos de la organización, lo que en última instancia conduce a una organización más exitosa y sostenible.
Defina funciones y responsabilidades claras de quienes participan en la gobernanza de datos, incluidos los responsables de recopilar, almacenar y utilizar datos. Esto ayudará a garantizar que todos comprendan su función y puedan contribuir de manera efectiva al esfuerzo de gobernanza de datos.
La estructura de la gobernanza de datos puede variar según la organización. En una gran empresa, la gobernanza de datos puede contar con un equipo dedicado que la supervise (como en la tabla anterior), mientras que en una pequeña empresa, la gobernanza de datos puede formar parte de los roles y responsabilidades existentes. Un enfoque híbrido también puede ser adecuado para algunas organizaciones. Es crucial considerar la cultura de la empresa y desarrollar una infraestructura de gobernanza de datos que promueva prácticas basadas en datos. La clave del éxito es comenzar poco a poco, aprender y adaptarse, mientras se enfoca en entregar y medir los resultados del negocio.
Tener una comprensión clara de las funciones y responsabilidades de los participantes en la gobernanza de datos puede garantizar que tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.
Los procesos de gobernanza de datos garantizan una toma de decisiones eficaz y permiten prácticas de gestión de datos coherentes coordinando equipos dentro (y fuera de) tu organización. Además, los procesos de gobernanza de datos también pueden garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias y proteger los datos confidenciales.
Los procesos de datos proporcionan canales formales para la dirección, el escalamiento y la resolución. Los procesos de gobernanza de datos deben ser ligeros para alcanzar sus objetivos empresariales sin añadir una carga innecesaria ni obstaculizar la innovación.
Los procesos pueden automatizarse a través de herramientas, flujo de trabajo y tecnología.
Es importante establecer estos procesos con anticipación para evitar problemas o confusiones que puedan surgir más adelante en la implementación de la gestión de datos.
Una vez que haya definido los componentes de su programa de gobernanza de datos, es hora de ponerlos en acción. Esto podría incluir la implementación de nuevas tecnologías o procesos o la realización de cambios en los existentes.
Es importante recordar que los programas de gobernanza de datos solo pueden tener éxito si demuestran valor para el negocio, por lo que debe medir e informar sobre la entrega de los resultados comerciales priorizados. El monitoreo y revisión regular de su estrategia garantizará que esté cumpliendo con sus metas y objetivos de negocio.
Evalúa continuamente tus metas y objetivos y ajusta según sea necesario. Esto permitirá que su programa de gobernanza de datos evolucione y se adapte a las necesidades cambiantes de la organización y la industria. Un enfoque de mejora continua permitirá que su programa de gobernanza de datos se mantenga relevante y ofrezca el máximo valor a la organización.
En conclusión, siguiendo un enfoque estructurado incremental e involucrando a los principales stakeholders, puedes crear un programa de gobernanza de datos que se alinee con las necesidades únicas de tu organización y apoye la entrega de resultados empresariales acelerados.
Implementar un programa de gobernanza de datos puede presentar desafíos únicos como recursos limitados, resistencia al cambio y falta de comprensión del valor de la gobernanza de datos. Estos desafíos se pueden superar comunicando eficazmente el valor y los beneficios del programa a todos los stakeholders, brindando capacitación y apoyo a los responsables de la implementación e involucrando a los principales responsables de la toma de decisiones en el proceso de planificación.
Al implementar un programa de gobernanza de datos que ofrezca resultados comerciales clave, puede garantizar el éxito de su programa e impulsar un valor comercial medible a partir de los activos de datos de su organización, al tiempo que administra eficazmente sus datos, mejora la calidad de los datos y mantiene la integridad de los datos a lo largo de su ciclo de vida.
