¿Cuáles son los objetivos de negocio y los resultados deseados para su organización? Debes considerar tanto los objetivos estratégicos a largo plazo como los objetivos tácticos a corto plazo y recordar que los objetivos pueden estar influenciados por factores externos como la normativa y el cumplimiento.

Una estrategia de datos identifica, prioriza y alinea los objetivos del negocio en toda su organización y sus diversas líneas de negocio. A través de múltiples objetivos comerciales, una Estrategia de datos identificará las necesidades de datos, las medidas y los KPI, los stakeholders, y los procesos de gestión de datos requeridos, las prioridades de Tecnología y las capacidades.

Es importante revisar y actualizar periódicamente su estrategia de datos a medida que cambian su negocio y sus prioridades. Si no tiene una estrategia de datos, debe crear una Estrategia – no lleva mucho tiempo, pero sí necesita que los stakeholders contribuyan.

Una vez que tenga una comprensión clara de los objetivos comerciales y las necesidades de datos, establezca objetivos y prioridades de gobernanza de datos. Por ejemplo, un programa eficaz de gobernanza de datos puede:

Mejorar la calidad de los datos, lo que puede conducir a una toma de decisiones más precisa y confiable

Aumente la seguridad de los datos para proteger la información confidencial

Habilite el cumplimiento y la generación de informes con respecto a las regulaciones de la industria

Mejora la confianza y fiabilidad general de tus activos de datos

Haga que los datos sean más accesibles y utilizables, lo que puede mejorar la eficiencia y la productividad.

Definir claramente sus metas y objetivos guiará la priorización y el desarrollo de su programa de gobernanza de datos, lo que en última instancia impulsará los ingresos, el ahorro de costos y la satisfacción del cliente.