Diseñe su estrategia de datos en seis pasos

Identifique los casos de uso más convincentes



Si tuviera un mejor acceso a datos de alta calidad, ¿en qué parte de su organización podría resolver los problemas? "Al reunirse con las partes interesadas, identifique las necesidades de datos para múltiples objetivos de negocio dentro o en todas las líneas de negocio para mostrar el valor de los datos como un activo estratégico", dice Jo Ramos, que se especializa en diseñar e implementar estrategias de datos para clientes de IBM.



Escanee el entorno de datos en cada dirección. ¿Y si pudiera reducir los costos de la cadena de suministro actualizando las aplicaciones anticuadas? ¿O tal vez podría automatizar el riesgo y el cumplimiento con IA para obtener información estratégica más rápida y mejorada? Al comprender mejor la calidad de sus datos y cómo fluye (o no) entre áreas de la organización como finanzas, ventas y marketing, obtiene una visión más holística de las operaciones y descubre nuevas oportunidades para hacer crecer su línea superior, aumentar la rentabilidad y reducir su riesgo.



Conozca las herramientas de su kit de herramientas

Trabaje de la mano con TI para llevar su estrategia de datos al siguiente nivel aprovechando la infraestructura y las tecnologías existentes, así como tecnologías nuevas y de vanguardia. Comprender el ecosistema tecnológico y las estrategias actuales de su organización (y también las subestrategias y las sub sub subestrategias) le permite trazar un curso de acción definitivo y alcanzable para usar datos, IA y aplicaciones para lograr resultados de negocio. Ese conocimiento es crucial: aprovechar las iniciativas planificadas y financiadas ayuda a garantizar que pueda cumplir su estrategia de datos.



Familiarícese con la transformación digital y las estrategias de IA de su organización



Ramos señala que actualizar aplicaciones e innovar sistemas antiguos no aporta valor, a menos que considere primero el entorno de datos actual de su empresa. "Muchas organizaciones están hablando de la modernización de aplicaciones y de llevar aplicaciones a la nube, pero pierden de vista los datos en sí", dice. "Cuando se trata de integrar datos y hacer análisis, no es necesario trasladar todas las aplicaciones a la nube, se trata de descubrir cómo van a vivir los datos en una nueva arquitectura moderna".