¿Qué es la visualización de datos?

La forma más antigua de visualización de datos se remonta a los egipcios antes del siglo XVII, en gran parte utilizada como herramienta de navegación. A medida que pasaba el tiempo, las personas aprovecharon las visualizaciones de datos para aplicaciones más amplias, como en las disciplinas económica, social y de la salud. Cabe destacar en particular el libro de Edward Tufte: The Visual Display of Quantitative Information (enlace externo a IBM), en el que se expone que las personas pueden utilizar la visualización de datos para presentarlos de una manera más eficaz. Su libro sigue resistiendo el paso del tiempo, especialmente debido a que las empresas recurren a los paneles de control para informar sus métricas de rendimiento en tiempo real. Los paneles son herramientas efectivas de visualización de datos para rastrear y visualizar datos de múltiples fuentes de datos, proporcionando visibilidad de los efectos que tienen los comportamientos específicos de un equipo o uno adyacente en el rendimiento. Los paneles incluyen técnicas de visualización comunes, como:

Tablas: consisten en filas y columnas que se utilizan para comparar variables. Las tablas pueden mostrar una gran cantidad de información de forma estructurada, pero también pueden abrumar a los usuarios que simplemente buscan tendencias de alto nivel.

Gráficos circulares y gráficos de barras apiladas: estos gráficos se dividen en secciones que representan partes de un todo. Proporcionan una forma sencilla de organizar los datos y comparar el tamaño de los componentes entre sí.

Gráficos de líneas y gráficos de áreas: estos elementos visuales muestran el cambio en una o más cantidades mediante el trazado de una serie de puntos de datos a lo largo del tiempo y se utilizan con frecuencia dentro de la analítica predictiva. Los gráficos de líneas utilizan líneas para demostrar estos cambios, mientras que los gráficos de área conectan puntos de datos con segmentos de línea, apilando variables una encima de la otra y usando colores para distinguir entre variables.

Histogramas: este gráfico traza una distribución de números usando un gráfico de barras (sin espacios entre las barras), que representa la cantidad de datos que se encuentran dentro de un rango particular. Este elemento visual facilita al usuario final la identificación de valores atípicos dentro de un conjunto de datos determinado.

Gráficos de dispersión: estos elementos visuales sirven para revelar la relación entre dos variables y se utilizan normalmente en el análisis de regresión. Sin embargo, a veces se pueden confundir con los gráficos de burbujas, que se utilizan para visualizar tres variables mediante el eje x, el eje y y el tamaño de la burbuja.

Mapas de calor: estas pantallas de representación gráfica son útiles para visualizar datos de comportamiento por ubicación. Puede ser una ubicación en un mapa o incluso una página web.