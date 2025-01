¿Qué es un conjunto de datos?

Aunque el término "conjunto de datos" a menudo se usa de manera amplia, ciertas cualidades determinan si una colección de datos constituye un conjunto de datos. Generalmente, los conjuntos de datos tienen 3 características fundamentales: variables, esquemas y metadatos.

Las variables representan los atributos o características específicos que se estudian dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos de ventas, las variables pueden incluir el ID del producto, el precio y la fecha de compra. Las variables a menudo sirven como entradas para algoritmos de machine learning y análisis estadísticos.

Los esquemas definen la estructura de un conjunto de datos, incluidas las relaciones y la sintaxis entre sus variables. Por ejemplo, el esquema de un conjunto de datos tabular podría describir los formatos del conjunto de datos y los encabezados de columna, como "fecha", "cantidad" y "Categories". Un esquema JSON podría describir estructuras de datos anidadas, como perfiles de clientes con atributos como "nombre", "correo electrónico" y una matriz de objetos de "historial de pedidos".

Metadatos o datos sobre datos, proporcionan un contexto esencial sobre el conjunto de datos, incluyendo detalles sobre su origen, propósito y pautas de uso. Esta información ayuda a garantizar que los conjuntos de datos sigan siendo interpretables y se integren de manera efectiva con otros sistemas.

No todas las colecciones de datos califican como conjuntos de datos. Las acumulaciones aleatorias de puntos de datos no relacionados normalmente no constituyen un conjunto de datos sin una organización y estructura adecuadas para permitir un análisis significativo.

De manera similar, si bien las interfaces de programación de aplicaciones (API), las bases de datos y las hojas de cálculo pueden interactuar con conjuntos de datos o contenerlos, no son necesariamente conjuntos de datos en sí mismas.

Las API permiten que las aplicaciones se comuniquen entre sí, lo que a veces implica acceder e intercambiar conjuntos de datos. Las bases de datos y las hojas de cálculo son contenedores de información, que pueden incluir conjuntos de datos.