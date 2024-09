A medida que las empresas aumentan el uso de la inteligencia artificial (IA), la gente se pregunta hasta qué punto los sesgos humanos han llegado a los sistemas de IA. Los ejemplos de sesgo de IA en el mundo real nos muestran que cuando los datos y algoritmos discriminatorios se incorporan en modelos de IA, los modelos despliegan sesgos a escala y amplifican los efectos negativos resultantes.

Las empresas están motivadas a abordar el desafío del sesgo en la IA no solo para lograr equidad, sino también para garantizar mejores resultados. Sin embargo, al igual que los sesgos raciales y de género sistémicos han demostrado ser difíciles de eliminar en el mundo real, eliminar los sesgos en la IA no es una tarea fácil.

En el artículo What AI can and can't do (yet) for your business, los autores Michael Chui, James Manyika y Mehdi Miremadi de McKinsey señalaron: “Tales sesgos tienden a permanecer arraigados porque reconocerlos y tomar medidas para abordarlos, requiere un dominio profundo de las técnicas de ciencia de datos, así como una mayor comprensión de las fuerzas sociales existentes, incluida la recopilación de datos. En conjunto, la eliminación de sesgos está demostrando ser uno de los obstáculos más desalentadores y, sin duda, el más cargado de problemas sociales hasta la fecha”.

Los ejemplos de sesgos de la IA de la vida real proporcionan a las organizaciones información útil sobre cómo identificar y abordar los sesgos. Al analizar críticamente estos ejemplos y los éxitos en la superación del sesgo, los científicos de datos pueden comenzar a crear una hoja de ruta para identificar y prevenir el sesgo en sus modelos de aprendizaje automático.