Una nueva era en BI: superar la baja adopción para que las decisiones inteligentes sean accesibles para todos

A medida que miramos hacia el futuro, la facilidad de uso y la personalización redefinen la trayectoria de BI.

1. Enfatizar la facilidad de uso

La nueva generación de herramientas de BI rompe las barreras que antes hacían que los potentes analytics de datos fueran accesibles solo para los científicos de datos. Con interfaces más simples que incluyen interfaces conversacionales, estas herramientas hacen que interactuar con los datos sea tan fácil como tener un chat.

Esta integración en los flujos de trabajo diarios significa que el análisis avanzado de datos puede ser tan sencillo como consultar su correo electrónico. Este cambio democratiza el acceso a los datos y permite a todos los miembros del equipo derivar insights de los datos, independientemente de sus habilidades técnicas.



Por ejemplo, imagina a un responsable de ventas que quiere comprobar rápidamente las últimas cifras de rendimiento antes de una reunión. En lugar de navegar por un software complejo, le preguntan a la herramienta de BI: "¿Cuáles fueron nuestras ventas totales el mes pasado?" o "¿Cómo nos estamos desempeñando en comparación con el mismo período del año pasado?"

El sistema entiende las preguntas y proporciona respuestas precisas en segundos, al igual que una conversación. Esta facilidad de uso ayuda a garantizar que todos los miembros del equipo, no solo los expertos en datos, puedan interactuar con los datos de manera efectiva y tomar decisiones informadas rápidamente.

2. Personalización de conducción

La personalización está transformando la forma en que las plataformas de BI presentan e interactúan con los datos. Significa que el sistema aprende de cómo trabajan los usuarios con él, adaptándose a las preferencias individuales y satisfaciendo las necesidades específicas de su negocio.

Por ejemplo, un panel de control puede mostrar las métricas más importantes para un gerente de mercadotecnia de manera diferente que para un supervisor de producción. No se trata solo del rol del usuario; también se trata de lo que está sucediendo en el mercado y de lo que muestran los datos históricos.

Las alertas en estos sistemas también son más inteligentes. En lugar de notificar a los usuarios sobre todos los cambios, los sistemas se centran en los cambios más críticos en función de la importancia pasada. Estas alertas pueden incluso adaptarse cuando cambian las condiciones del negocio, lo que ayuda a garantizar que los usuarios obtengan la información más relevante sin tener que buscarla ellos mismos.

Al integrar una comprensión profunda tanto del usuario como de su entorno empresarial, las herramientas de BI pueden ofrecer insights que son exactamente lo que se necesita en el momento adecuado. Esto hace que estas herramientas sean increíblemente eficaces para tomar decisiones informadas de forma rápida y segura.