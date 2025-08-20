Aunque la mayoría de los consumidores poseen una idea general de lo que se entiende por "datos personales", la frase puede significar cosas distintas para personas distintas, y bastantes más cosas de las que se imaginan al principio.

Dentro del contexto de la CCPA, los datos personales se definen como "información que identifica, relaciona, describe, es razonablemente capaz de asociarse con, o podría vincularse razonablemente, directa o indirectamente, con un consumidor o hogar en particular".1

Las pautas de la CCPA cubren los siguientes ejemplos específicos de datos personales:

Nombre

Dirección

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Dirección IP

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Número de licencia de conducir

Número de pasaporte

Información de la cuenta bancaria

Números de tarjeta de crédito/débito

Datos y credenciales de educación

Los datos personales adquieren aún más valor para los profesionales del marketing cuando cada tipo de información puede combinarse mediante el análisis de datos y utilizarse para crear visiones compuestas de consumidores o grupos de consumidores concretos y realizar inferencias más amplias sobre las tendencias de marketing de consumo, por ejemplo. Algunas de las otras formas de IP recopiladas de forma rutinaria pueden ser igualmente reveladoras, entre ellas:

Preferencias de compra de los consumidores

Historial de navegación personal

Actitudes personales articuladas

Comportamientos personales especificados

Otra área de preocupación implica las cookies y cómo las utilizan los sitios web como identificadores únicos. Esto incluye cookies propias (que están diseñadas para eliminarse una vez concluido su propósito comercial), así como cookies de terceros (que no se autoeliminan automáticamente y tienen la funcionalidad de recopilar varios tipos de datos personales, incluida la información personal confidencial).

Debido al potencial de uso indebido de cookies de terceros por sitios web, la CCPA considera que los datos recopilados a través de un sitio web a través del uso de cookies son PI y, por lo tanto, merecen protección.