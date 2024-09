Guardium Data Protection for Files proporciona detección y clasificación automatizadas de datos no estructurados en archivos y sistemas de archivos, incluidos NAS, SharePoint, Windows, Unix y Linux, para ayudarlo a comprender y controlar mejor los riesgos de datos no estructurados. Los analytics de aprendizaje automático detectan actividad inusual en torno a datos confidenciales con gestión de acceso inteligente y supervisión de actividad de archivos en todos los archivos y sistemas de archivos.