Guardium Insights es compatible con IBM Guardium Data Protection y con entornos de base de datos como servicio (DBaaS). Admite IBM Security Guardium Data Protection for Databases (v11.x), IBM Security Guardium Data Protection for Data Warehouses e IBM Security Guardium Data Protection for Big Data. En el caso de DBaaS, Guardium Insights es compatible con Amazon AWS Kinesis (PostgreSQL) y otros entornos. Póngase en contacto con IBM para obtener más información.