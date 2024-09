¿Qué es la seguridad de la información?

La tríada CIA se introdujo en 1977 y tiene como objeto guiar la elección de tecnología, políticas y prácticas de las organizaciones para proteger sus sistemas de información: el hardware, el software y las personas involucradas en la producción, el almacenamiento, el uso y el intercambio de datos en la infraestructura de tecnología de la información (TI) de la empresa. Elementos de la tríada:

Confidencialidad: asegúrese de que las partes no puedan acceder a los datos para los que no tienen autorización. La confidencialidad define un espectro, desde personas con acceso privilegiado a gran parte de los datos de la empresa hasta personas externas autorizadas a ver solo la información que el público tiene autorización o permiso para ver.

Integridad: asegúrese de que toda la información incluida en las bases de datos de la empresa sea completa y precisa, y no haya sido manipulada. La integridad se aplica a todo, desde evitar que los adversarios modifiquen intencionalmente los datos hasta evitar que los usuarios bienintencionados modifiquen los datos de manera deliberada o involuntaria, y sin autorización.

Disponibilidad: asegúrese de que los usuarios puedan acceder a la información para la que tienen acceso cuando la necesiten. La disponibilidad establece que las medidas y políticas de seguridad de la información nunca deben interferir con el acceso autorizado a los datos.

El proceso continuo de lograr y mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en un sistema de información se conoce como “seguridad de la información”.