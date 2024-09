¿Qué es el almacenamiento de datos?

El almacenamiento de objetos, a menudo denominado almacenamiento basado en objetos, es una arquitectura de almacenamiento de datos para manejar grandes cantidades de datos no estructurados. Estos datos no se ajustan a, o no se pueden organizar fácilmente en, una base de datos relacional tradicional con filas y columnas. Los ejemplos incluyen correo electrónico, videos, fotos, páginas web, archivos de audio, datos de sensores y otros tipos de medios y contenido web (textual o no textual).