¿Qué es el sesgo de la IA?

Sesgo de homogeneidad fuera del grupo: se trata de un caso de no saber lo que uno no sabe. Las personas tienden a comprender mejor a los miembros de su propio grupo, el grupo al que uno pertenece, y a pensar que son más diversos que los miembros de grupos externos. El resultado puede ser que los desarrolladores creen algoritmos que sean menos capaces de distinguir entre individuos que no son parte del grupo mayoritario en los datos de entrenamiento, lo que genera sesgo racial, clasificación errónea y respuestas incorrectas.