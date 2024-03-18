¿Qué es la integridad de los datos?

La integridad de los datos es similar al control de calidad en las empresas tradicionales orientadas a los productos y garantiza que la materia prima sea correcta, segura y apropiada para el uso previsto.

La dependencia de buenos datos en analytics de negocio, interacciones con clientes y cumplimiento destaca la importancia de la integridad de los datos en toda la organización. El dicho "basura entra, basura sale" es muy relevante cuando se emplean datos para fundamentar decisiones comerciales acertadas, tratar a los clientes de manera justa y correcta y facilitar informes comerciales precisos que cumplan con las regulaciones de la industria. Los datos incorrectos, una vez operativos, conducen a resultados no deseados.

Las organizaciones necesitan mantener los datos completos, precisos, coherentes y seguros a lo largo de su ciclo de vida. La integridad de los datos ayuda a promover esta integridad al mantener todos los elementos de datos intactos, sin alteraciones, truncamientos o pérdidas, y al evitar cambios que podrían distorsionar el análisis y poner en peligro las condiciones de prueba consistentes. Sin procesos de integridad de datos, las organizaciones no podrían verificar que los datos futuros coincidan con los datos anteriores, independientemente de los patrones de acceso. Además, la integridad de los datos sirve para reforzar la seguridad de los datos controlando el acceso y protegiéndolos contra la explotación no autorizada a través de la autenticación, la autorización, el cifrado y las estrategias integrales de protección de datos, incluidas las copias de seguridad y el registro de acceso.

Más allá de la toma de decisiones, la integridad de los datos es crucial para proteger la información personal y confidencial de los interesados. Los errores en el manejo de los datos de los clientes, ya sea a través de errores humanos o ataques cibernéticos, pueden conducir a violaciones de la privacidad y la confianza, tergiversación de las personas y daños potencialmente graves a la reputación. Esto es igualmente cierto para los datos de propiedad menos sensibles, donde las imprecisiones pueden sesgar la comprensión y el tratamiento de la empresa hacia sus usuarios, afectando su inclusión en tendencias e interacciones con la marca. Mantener la integridad de los datos, por lo tanto, no es simplemente un problema operativo o de cumplimiento, sino un imperativo estratégico que impacta cada faceta de la relación de una organización con sus clientes y su posición en el mercado.