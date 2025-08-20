¿Qué es el mantenimiento predictivo?

Las estrategias de mantenimiento y la madurez dependen de factores como el costo de los activos / reemplazo, la criticidad del activo, los patrones de uso y el impacto de la falla en la seguridad, el medio ambiente, las operaciones, las finanzas y la imagen pública. El mantenimiento predictivo es una de las tres estrategias de mantenimiento líderes utilizadas por las empresas, las otras son el mantenimiento reactivo que corrige fallas cuando ocurren, y el mantenimiento preventivo que se basa en un programa de mantenimiento predefinido para identificar fallas. Debido a que el mantenimiento predictivo es proactivo, mejora el mantenimiento preventivo al proporcionar información continua sobre el estado real del equipo en lugar de depender del estado esperado del equipo basándose en una base histórica. Con el mantenimiento predictivo, el mantenimiento correctivo sólo se lleva a cabo cuando es necesario, con lo que se evita incurrir en costes de mantenimiento innecesarios y tiempos de inactividad de la máquina. El mantenimiento predictivo utiliza series temporales históricas y datos de fallos para predecir el estado potencial futuro del equipo y así anticipar los problemas por adelantado. Esto permite a las empresas optimizar la programación del mantenimiento y mejorar la fiabilidad.

El mantenimiento predictivo también difiere del mantenimiento preventivo en la diversidad y la amplitud de los datos en tiempo real utilizados para supervisar el equipo. Diversas técnicas de supervisión de condiciones como sonido (acústica ultrasónica), temperatura (térmica), lubricación (aceite, fluidos) y análisis de vibraciones pueden identificar anomalías y proporcionar alertas anticipadas de posibles problemas. Un aumento de la temperatura en un componente, por ejemplo, podría indicar bloqueos del flujo de aire o desgaste; vibraciones inusuales podrían indicar desalineación de las partes móviles; los cambios en el sonido pueden proporcionar alertas tempranas de defectos que no pueden ser captados por el oído humano.