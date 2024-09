¿Qué es mantenimiento predictivo?

Un aspecto principal separa el mantenimiento preventivo del mantenimiento reactivo: el tiempo. El mantenimiento reactivo adopta una política de "ejecución hasta fallar" mediante la cual el mantenimiento no se realiza en absoluto hasta que un equipo deja de funcionar. Entonces, la reparación necesaria debe realizarse lo antes posible. Por otro lado, el mantenimiento preventivo intenta anticipar la falla del equipo y tomar acciones correctivas antes de que ocurra una falla mecánica.



El método seleccionado (mantenimiento preventivo o mantenimiento reactivo) no importaría tanto, excepto por el hecho de que el mantenimiento reactivo puede resultar fácilmente mucho más costoso que el mantenimiento preventivo. Considere la analogía del mantenimiento del automóvil y el ejemplo del automóvil que no recibe el servicio obligatorio regularmente, llegando a sufrir una falla catastrófica de múltiples sistemas que de repente exige reparaciones extensas y costosas.



Aunque la adopción de medidas de mantenimiento preventivo requiere presupuestar en las actividades de servicio regulares y puede requerir la adopción de un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) , en un entorno industrial por lo general vale la pena, especialmente porque cuando una operación industrial no funciona debido a reparaciones no programadas, puede causar rápidamente un estancamiento de la producción o incluso la pérdida de ingresos.