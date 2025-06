¿Qué es un pipeline de datos?

Antes de que los datos fluyan hacia un repositorio de datos, generalmente se someten a cierto procesamiento. Esto incluye transformaciones de datos, como filtrado, enmascaramiento y agregaciones, que garantizan la integración y estandarización de datos adecuadas. Esto es particularmente importante cuando el destino del conjunto de datos es una base de datos relacional. Este tipo de repositorio de datos tiene un esquema definido que requiere alineación (es decir, coincidencia de columnas y tipos de datos) para actualizar los datos existentes con datos nuevos.

Como su nombre indica, los pipelines de datos actúan como “tuberías” para proyectos de ciencia de datos o paneles de business intelligence. Los datos pueden obtenerse a través de una amplia variedad de lugares (API, bases de datos SQL y NoSQL, archivos, etc.), pero lamentablemente, esos datos no suelen estar listos para su uso inmediato. Durante el abastecimiento, se realiza un seguimiento del linaje de datos para documentar la relación entre los datos empresariales en diversas aplicaciones empresariales y de TI, por ejemplo, dónde se encuentran actualmente los datos y cómo se almacenan en un entorno, como on premises, en un data lake o en un almacén de datos.

Las tareas de preparación de datos suelen recaer en los científicos de datos o ingenieros de datos, que estructuran los datos para satisfacer las necesidades de los casos de uso empresarial y manejar enormes cantidades de datos. El tipo de procesamiento de datos que requiere un pipeline de datos suele determinarse mediante una combinación de análisis exploratorio de datos y requisitos empresariales definidos. Una vez que los datos se filtraron, fusionaron y resumieron adecuadamente, se pueden almacenar y sacar a la superficie para su uso. Los pipelines de datos bien organizadas proporcionan la base para una serie de proyectos de datos; esto puede incluir análisis exploratorios de datos, visualizaciones de datos y tareas de machine learning.