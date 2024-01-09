La aparición de la IA generativa llevó a varias empresas destacadas a restringir su uso debido al mal manejo de datos internos sensibles. Según CNN, algunas empresas impusieron prohibiciones internas a las herramientas de IA generativa mientras buscan comprender mejor la tecnología y muchas también han bloqueado el uso de ChatGPT interno.
Las empresas siguen aceptando a menudo el riesgo de utilizar datos internos al explorar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) porque estos datos contextuales son los que permiten que los LLM cambien de conocimiento de propósito general a conocimiento específico de dominio. En el ciclo de desarrollo de IA generativa o IA tradicional, la ingesta de datos sirve como punto de entrada. Aquí, los datos sin procesar que se adaptan a los requisitos de una empresa se pueden recopilar, preprocesar, enmascarar y transformar en un formato adecuado para LLM u otros modelos. Actualmente, no existe un proceso estandarizado para superar los desafíos de la ingesta de datos, pero la precisión del modelo depende de ello.
La ingestión de datos debe realizarse correctamente desde el principio, ya que su mal manejo puede generar una serie de problemas nuevos. La base del entrenamiento de datos en un modelo de IA es comparable a pilotar un avión. Si el ángulo de despegue está desviado un solo grado, es posible que aterrice en un continente completamente diferente de lo esperado.
Todo el pipeline de IA generativa depende de los pipelines de datos que lo potencian, por lo que es imprescindible tomar las precauciones correctas.
IBM DataStage optimiza la integración de datos combinando varias herramientas, lo que le permite extraer, organizar, transformar y almacenar sin esfuerzo los datos necesarios para los modelos de entrenamiento de IA en un entorno de nube híbrida. Los profesionales de datos de todos los niveles de habilidad pueden interactuar con la herramienta mediante GUI sin código o acceder a API con código personalizado guiado.
La nueva opción de tiempo de ejecución remota DataStage as a Service Anywhere proporciona flexibilidad para ejecutar sus transformaciones de datos. Le permite utilizar el motor paralelo desde cualquier lugar, brindándole un control sin precedentes sobre su ubicación. DataStage as a Service Anywhere se manifiesta como un contenedor ligero, lo que le permite ejecutar todas las capacidades de transformación de datos en cualquier entorno. Esto le permite evitar muchos de los inconvenientes de una ingesta de datos deficiente a medida que ejecuta la integración, la limpieza y el preprocesamiento de datos dentro de su nube privada virtual. Con DataStage, usted mantiene un control total sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de los datos, abordando todas sus necesidades de datos para las iniciativas de IA generativa.
Si bien prácticamente no hay límites para lo que se puede lograr con la IA generativa, existen límites en los datos que utiliza un modelo, y esos datos también pueden marcar la diferencia.
