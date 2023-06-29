Observabilidad del pipeline de datos: un modelo para ingenieros de datos

El "monitoreo de datos" le permite conocer el estado actual de su pipeline de datos o sus datos. Le indica si los datos son completos, precisos y frescos. Le indica si sus pipelines tuvieron éxito o fracasaron. El monitoreo de datos puede mostrar si las cosas están funcionando o no, pero no proporciona mucho contexto más allá de eso.

Por tanto, la monitorización es solo una función de la observabilidad. “Observabilidad de los datos” es un término genérico que incluye:

Monitoreo: un panel que proporciona una vista operativa de su pipeline o sistema

un panel que proporciona una vista operativa de su pipeline o sistema Alertas: tanto para eventos esperados como para anomalías

tanto para eventos esperados como para anomalías Seguimiento: capacidad para establecer y realizar un seguimiento de eventos específicos

capacidad para establecer y realizar un seguimiento de eventos específicos Comparaciones: monitoreo a lo largo del tiempo, con alertas de anomalías

monitoreo a lo largo del tiempo, con alertas de anomalías Análisis: detección automatizada de problemas que se adapta a su pipeline y al estado de los datos

automatizada de problemas que se adapta a su pipeline y al estado de los datos Siguiente mejor acción: acciones recomendadas para arreglar errores

Al abarcar no solo una actividad, el monitoreo, sino una canasta de actividades, la observabilidad es mucho más útil para los ingenieros. La observabilidad de los datos no se limita a describir el problema. Proporciona contexto y sugerencias para ayudar a resolverlo.

"La observabilidad de los datos va más allá del monitoreo al agregar más contexto a las métricas del sistema, proporcionar una visión más profunda de las operaciones del sistema e indicar si los ingenieros deben intervenir y aplicar arreglos", explica Evgeny Shulman, cofundador y director de tecnología de IBM® Databand. “En otras palabras, mientras que el monitoreo le dice que algún microservicio está consumiendo una cantidad determinada de recursos, la observabilidad le dice que su estado actual está asociado con fallas críticas y que necesita intervenir”.

Este enfoque proactivo es particularmente importante cuando se trata de pipelines de datos.