¿Qué es el almacenamiento como servicio (STaaS)?

El almacenamiento como servicio (STaaS) es un modelo de suscripción en el que las empresas ahorran costos iniciales y gastos de mano de obra al descargar las cargas de trabajo y la gestión de datos a plataformas de almacenamiento de datos de terceros. Las soluciones STaaS suelen requerir espacio de almacenamiento alquilado en la nube pública, pero pueden implicar una infraestructura de almacenamiento on premises.

Dos preocupaciones motivaron la creación de STaaS: 

  1. Poner potentes herramientas de almacenamiento a disposición de organizaciones de todos los tamaños y presupuestos operativos.
  2. Entregar estos recursos de una manera rentable que anule la necesidad de comprar herramientas de costo prohibitivo.

STaaS se desarrolló inicialmente como una alternativa de menor costo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que no tenían presupuestos suficientes para financiar todos sus costos de almacenamiento en la nube y gestionar todas sus necesidades de almacenamiento de datos. Ahora, las organizaciones de todos los tamaños pueden emplear y emplean métodos STaaS.

Las empresas tecnológicas que operan las plataformas de almacenamiento de datos de terceros que ofrecen servicios STaaS se denominan proveedores de servicios en la nube (CSP).

Tipos de almacenamiento de datos:

Tres tipos de almacenamiento dominan el campo del almacenamiento de datos y cualquier discusión sobre STaaS:

  • Almacenamiento en bloques: en el almacenamiento en bloques, la información se divide en bloques individuales de datos para su uso en entornos de nube y otros tipos de almacenamiento. El almacenamiento en bloques tiende a ser más costoso que otros formatos de almacenamiento, aunque ofrece un acceso rápido a los datos. También ofrece una funcionalidad similar a la escritura de datos en sistemas independientes.
  • Almacenamiento de archivos: el almacenamiento de archivos es el tipo de almacenamiento de datos más comúnmente encontrado en las PC, utilizando directorios de archivos como índices de archivos ordenados alfabéticamente. El almacenamiento de archivos proporciona el almacenamiento menos escalable, y el directorio de archivos puede volverse más difícil de navegar a medida que se sobrecarga cada vez más con archivos.

¿Cómo funciona STaaS?

La relación formal entre una organización y un CSP que proporciona el almacenamiento como servicio (STaaS) comienza con la redacción de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Estos documentos contractuales vinculan legalmente a una organización con los proveedores de servicios, fijan los precios involucrados y establecen otras variables relacionadas con el servicio gestionado (como la capacidad de almacenamiento, el costo por gigabyte almacenado y el costo por transferencia de datos).

Las discusiones sobre STaaS a menudo se basan en las diferencias percibidas entre los datos "fríos" y los datos "calientes". Se considera quelos datos fríos tienen poca importancia inmediata, mientras que los datos calientes son información que se cree que está en uso activo y, por lo tanto, se considera importante.

La analogía obvia aquí es con la comida. Los datos calientes son como la comida caliente. Debe atenderse rápidamente, por lo que su solución de almacenamiento debe ser capaz de proporcionar un mínimo de flexibilidad para habilitar esta instrucción. Los datos calientes permanecen sobre la mesa, listos para ser servidos. Los datos fríos se parecen más a las sobras, antes alimentos calientes que deben mantenerse de forma segura a través de la refrigeración. Los datos fríos se almacenan en almacenamiento en frío. Y para los datos que podría o no volver a recalentar, siempre está el congelador.

Por supuesto, tales distinciones entre caliente y frío son completamente subjetivas. También vale la pena señalar que muchos (y quizás incluso la mayoría) de los datos experimentan cambios drásticos de temperatura durante su ciclo de vida. No obstante, priorizar los datos por sus necesidades presentes y futuras anticipadas es una forma de proporcionar una clasificación de la información: dividir los datos por su temperatura supuesta.

Un modelo de precios alternativo se basa únicamente en la rentabilidad. Aunque el modelo rentable casi siempre proporcionará los costos generales más bajos, hay una trampa, en forma de acceso limitado o rendimiento deficiente. ¿Por qué? Porque el modelo rentable tiene un precio para adaptarse solo a datos fríos. Si los datos en cuestión son información que es probable que su organización necesite y use con frecuencia, es mejor que busque otro método de almacenamiento.

La temperatura de los datos también se vuelve muy importante para ayudar a garantizar servicios de almacenamiento de datos fluidos. Para datos de mayor temperatura (e importancia), los SLA vigentes se vuelven especialmente críticos. Aquí es donde cuestiones como las velocidades de acceso y los tiempos de actividad proyectados se establecen claramente y donde una empresa debe saber si sus necesidades de almacenamiento de datos son similares a las de su CSP.

Beneficios de STaaS

A las organizaciones les gusta la comodidad del almacenamiento como servicio (STaaS) y la forma en que gestiona las operaciones de almacenamiento, incluso cuando las necesidades de almacenamiento continúan aumentando. Los siguientes son algunos de los beneficios que STaaS puede proporcionar:

  • Reduzca los costos de infraestructura: STaaS libera los presupuestos de la empresa al eliminar la necesidad de grandes costos de infraestructura en la nube. Dado que las organizaciones obtienen los servicios de almacenamiento que necesitan mediante suscripción, la cuestión de las inversiones en infraestructura se puede evitar en gran medida.
  • Simplifique el escalado: los departamentos de TI pueden comprometerse tratando de seguir el ritmo de las crecientes necesidades de almacenamiento de su organización. Los usuarios de STaaS pueden evitar esos dolores de cabeza. El manejo en tiempo real de las operaciones de escalado de STaaS se produce automáticamente, independientemente de las aplicaciones que se utilicen y de los niveles de rendimiento necesarios. 
  • Conserve la flexibilidad: los suscriptores de STaaS obtienen una verdadera escalabilidad porque STaaS se adapta a las cambiantes demandas del mercado integrando perfectamente la automatización en sus diversos procesos. Al hacer que la escalabilidad sea automática, no hay necesidad de programar actualizaciones de servidores ni períodos de mantenimiento de equipamiento. Todo eso se puede considerar automáticamente.
  • Fortalezca y conserve los datos: la gestión de almacenamiento de datos no consiste solo en mover los datos a ubicaciones de procesamiento más ventajosas. También es importante que los datos se mejoren con la mayor seguridad posible y que su durabilidad aumente de manera protectora y continua. STaaS trabaja para garantizar que los datos sigan siendo sólidos y Resilient® .
  • Reducir la latencia: el tiempo es literalmente dinero cuando se trata de los problemas de rendimiento que resultan en problemas de latencia. Los valiosos ingresos por ventas en línea pueden verse afectados negativamente o, en algunos casos, perderse por completo debido a la latencia. STaaS ayuda a las organizaciones a manejar los problemas de rendimiento mediante la detección temprana de problemas para ayudar a detenerlos antes de que se conviertan en pruebas importantes.

Inconvenientes de STaaS

Es irónico que lo mismo que habilita STaaS, la computación en la nube, también sea responsable de algunos aspectos negativos del uso de STaaS:

  • Preocupaciones de seguridad: el objetivo de STaaS es liberar a las empresas de las tediosas tareas relacionadas con la gestión de datos y aliviar las preocupaciones de almacenamiento mediante la transferencia de datos a la nube. Pero eso significa que los datos solo son tan seguros como la nube que los aloja. Las organizaciones que desean reubicar datos de misión crítica deben estar seguras de que los servicios en la nube que se utilizan son seguros.
  • Sanciones por exceso: la relación detallada en los SLA garantiza a las organizaciones el nivel de servicio que se proporcionará. Sin embargo, dependiendo del proveedor de servicios, el SLA también puede imponer costosas multas si las empresas exceden el uso de ancho de banda asignado. Por eso es esencial que las organizaciones intenten evaluar de manera realista e incluso pronosticar sus necesidades futuras de almacenamiento.
  • Disponibilidad limitada: una creencia popular que suelen tener las organizaciones es que las grandes empresas tecnológicas son relativamente inmunes a los efectos de la latencia u otras interrupciones del servicio. Si bien esto puede ser cierto hasta cierto punto (debido a las protecciones adicionales de infraestructura que los CSP pueden implementar en virtud de su tamaño y poder tecnológico), todos los proveedores de servicios están sujetos a una disponibilidad limitada debido a problemas técnicos o tiempo de inactividad causado por amenazas cibernéticas.

Casos de uso de STaaS

STaaS ha demostrado una gran utilidad de servicios públicos en numerosas actividades relacionadas con la protección de datos y preservación, incluidos los siguientes casos de uso:

  • Almacenamiento de datos sin procesar con fines de archivado de datos
  • Sustitución de disco(s)
  • Sistema de gestión de bases de datos

Principales proveedores de STaaS

Tres grandes empresas de tecnología son los mayores proveedores de servicios STaaS. Según las estadísticas de febrero de 2024 de Synergy Group de investigación, se combinan para controlar aproximadamente dos tercios del mercado global de infraestructura de nube:

  • Amazon Web Services (AWS): AWS lidera a todos los competidores con una impresionante Compartir del 34 % y ofrece más de 200 servicios basados en la nube para una amplia variedad de aplicaciones industriales y técnicas. Su línea de productos incluye un servicio de object storage que permite el uso de lagos de datos (repositorios centralizados creados para almacenar datos estructurados y no estructurados).
  • Microsoft Azure: la plataforma en la nube Azure de Microsoft ocupa el segundo lugar en términos de Compartir (23 %) entre CSPs. Al igual que su competidor AWS, la suite Azure es amplia, con más de 200 productos y servicios. Azure Almacenamiento cuenta con numerosas características diseñadas expresamente para el almacenamiento de datos, quizás ninguna más popular que los blobs de Azure Almacenamiento. Los blobs, que son archivos, aceptan datos de muchas fuentes.
  • Plataforma Google Cloud (GCP): ocupando el tercer lugar entre los CSP, la Compartir de Google en 2023 se evaluó en alrededor del 10 %. Las ofertas de STaaS de GCP incluyen almacenamiento de objetos, recuperación de datos y varias bases de datos, incluida una base de datos NoSQL de gran tamaño diseñada para manejar aplicaciones en tiempo real y operaciones analíticas a gran escala.
  • Alibaba nube: Alibaba registró una cuota de mercado del 5 % en 2023, gracias a su prominencia en Asia. Su línea de soluciones de almacenamiento incluye productos como almacenamiento en bloques, almacenamiento de objetos, almacenamiento de archivos, almacenamiento en la nube y copia de seguridad en la nube.
  • IBM® Cloud: con una cuota de aproximadamente el 4 % del mercado de CSP, la cartera de más de 170 productos de IBM Cloud Services abarca configuraciones on premises, de nube híbrida y multinube .

Muchos otros CSP también prestan servicios en este mercado. El segundo nivel de empresas suele incluir las siguientes empresas:

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
1. Cloud Market recupera su Mojo; AI Helps Push Q4 Increase in Cloud Spending to New Highs, Synergy Research Group, 1 de febrero de 2024 (enlace externo a IBM.com) 
