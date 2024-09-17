¿Qué es el almacenamiento como servicio (STaaS)?

El almacenamiento como servicio (STaaS) es un modelo de suscripción en el que las empresas ahorran costos iniciales y gastos de mano de obra al descargar las cargas de trabajo y la gestión de datos a plataformas de almacenamiento de datos de terceros. Las soluciones STaaS suelen requerir espacio de almacenamiento alquilado en la nube pública, pero pueden implicar una infraestructura de almacenamiento on premises.
Dos preocupaciones motivaron la creación de STaaS:
STaaS se desarrolló inicialmente como una alternativa de menor costo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que no tenían presupuestos suficientes para financiar todos sus costos de almacenamiento en la nube y gestionar todas sus necesidades de almacenamiento de datos. Ahora, las organizaciones de todos los tamaños pueden emplear y emplean métodos STaaS.
Las empresas tecnológicas que operan las plataformas de almacenamiento de datos de terceros que ofrecen servicios STaaS se denominan proveedores de servicios en la nube (CSP).
Tres tipos de almacenamiento dominan el campo del almacenamiento de datos y cualquier discusión sobre STaaS:
La relación formal entre una organización y un CSP que proporciona el almacenamiento como servicio (STaaS) comienza con la redacción de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Estos documentos contractuales vinculan legalmente a una organización con los proveedores de servicios, fijan los precios involucrados y establecen otras variables relacionadas con el servicio gestionado (como la capacidad de almacenamiento, el costo por gigabyte almacenado y el costo por transferencia de datos).
Las discusiones sobre STaaS a menudo se basan en las diferencias percibidas entre los datos "fríos" y los datos "calientes". Se considera quelos datos fríos tienen poca importancia inmediata, mientras que los datos calientes son información que se cree que está en uso activo y, por lo tanto, se considera importante.
La analogía obvia aquí es con la comida. Los datos calientes son como la comida caliente. Debe atenderse rápidamente, por lo que su solución de almacenamiento debe ser capaz de proporcionar un mínimo de flexibilidad para habilitar esta instrucción. Los datos calientes permanecen sobre la mesa, listos para ser servidos. Los datos fríos se parecen más a las sobras, antes alimentos calientes que deben mantenerse de forma segura a través de la refrigeración. Los datos fríos se almacenan en almacenamiento en frío. Y para los datos que podría o no volver a recalentar, siempre está el congelador.
Por supuesto, tales distinciones entre caliente y frío son completamente subjetivas. También vale la pena señalar que muchos (y quizás incluso la mayoría) de los datos experimentan cambios drásticos de temperatura durante su ciclo de vida. No obstante, priorizar los datos por sus necesidades presentes y futuras anticipadas es una forma de proporcionar una clasificación de la información: dividir los datos por su temperatura supuesta.
Un modelo de precios alternativo se basa únicamente en la rentabilidad. Aunque el modelo rentable casi siempre proporcionará los costos generales más bajos, hay una trampa, en forma de acceso limitado o rendimiento deficiente. ¿Por qué? Porque el modelo rentable tiene un precio para adaptarse solo a datos fríos. Si los datos en cuestión son información que es probable que su organización necesite y use con frecuencia, es mejor que busque otro método de almacenamiento.
La temperatura de los datos también se vuelve muy importante para ayudar a garantizar servicios de almacenamiento de datos fluidos. Para datos de mayor temperatura (e importancia), los SLA vigentes se vuelven especialmente críticos. Aquí es donde cuestiones como las velocidades de acceso y los tiempos de actividad proyectados se establecen claramente y donde una empresa debe saber si sus necesidades de almacenamiento de datos son similares a las de su CSP.
A las organizaciones les gusta la comodidad del almacenamiento como servicio (STaaS) y la forma en que gestiona las operaciones de almacenamiento, incluso cuando las necesidades de almacenamiento continúan aumentando. Los siguientes son algunos de los beneficios que STaaS puede proporcionar:
Es irónico que lo mismo que habilita STaaS, la computación en la nube, también sea responsable de algunos aspectos negativos del uso de STaaS:
STaaS ha demostrado una gran utilidad de servicios públicos en numerosas actividades relacionadas con la protección de datos y preservación, incluidos los siguientes casos de uso:
Tres grandes empresas de tecnología son los mayores proveedores de servicios STaaS. Según las estadísticas de febrero de 2024 de Synergy Group de investigación, se combinan para controlar aproximadamente dos tercios del mercado global de infraestructura de nube:
Muchos otros CSP también prestan servicios en este mercado. El segundo nivel de empresas suele incluir las siguientes empresas:
1. Cloud Market recupera su Mojo; AI Helps Push Q4 Increase in Cloud Spending to New Highs, Synergy Research Group, 1 de febrero de 2024 (enlace externo a IBM.com)
Explore los aspectos esenciales de la seguridad de datos y comprenda cómo proteger el activo más valioso de su organización: los datos. Conozca los diferentes tipos, herramientas y estrategias que le ayudarán a proteger la información sensible de las ciberamenazas emergentes.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
IBM Storage DS8000 es el sistema de almacenamiento más rápido, confiable y seguro para IBM zSystems y servidores IBM Power.
IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datos, almacenamiento definido por software y software de gestión del almacenamiento.
IBM ofrece soporte proactivo para servidores web e infraestructura de centros de datos para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la disponibilidad de la TI.
Desde la gestión de entornos de nube híbrida hasta garantizar la resiliencia de los datos, las soluciones de almacenamiento de IBM le permiten desbloquear insights de sus datos a la vez que mantiene una sólida protección frente a las amenazas.