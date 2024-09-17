¿Qué es el almacenamiento como servicio (STaaS)?

La relación formal entre una organización y un CSP que proporciona el almacenamiento como servicio (STaaS) comienza con la redacción de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Estos documentos contractuales vinculan legalmente a una organización con los proveedores de servicios, fijan los precios involucrados y establecen otras variables relacionadas con el servicio gestionado (como la capacidad de almacenamiento, el costo por gigabyte almacenado y el costo por transferencia de datos).

Las discusiones sobre STaaS a menudo se basan en las diferencias percibidas entre los datos "fríos" y los datos "calientes". Se considera quelos datos fríos tienen poca importancia inmediata, mientras que los datos calientes son información que se cree que está en uso activo y, por lo tanto, se considera importante.

La analogía obvia aquí es con la comida. Los datos calientes son como la comida caliente. Debe atenderse rápidamente, por lo que su solución de almacenamiento debe ser capaz de proporcionar un mínimo de flexibilidad para habilitar esta instrucción. Los datos calientes permanecen sobre la mesa, listos para ser servidos. Los datos fríos se parecen más a las sobras, antes alimentos calientes que deben mantenerse de forma segura a través de la refrigeración. Los datos fríos se almacenan en almacenamiento en frío. Y para los datos que podría o no volver a recalentar, siempre está el congelador.

Por supuesto, tales distinciones entre caliente y frío son completamente subjetivas. También vale la pena señalar que muchos (y quizás incluso la mayoría) de los datos experimentan cambios drásticos de temperatura durante su ciclo de vida. No obstante, priorizar los datos por sus necesidades presentes y futuras anticipadas es una forma de proporcionar una clasificación de la información: dividir los datos por su temperatura supuesta.

Un modelo de precios alternativo se basa únicamente en la rentabilidad. Aunque el modelo rentable casi siempre proporcionará los costos generales más bajos, hay una trampa, en forma de acceso limitado o rendimiento deficiente. ¿Por qué? Porque el modelo rentable tiene un precio para adaptarse solo a datos fríos. Si los datos en cuestión son información que es probable que su organización necesite y use con frecuencia, es mejor que busque otro método de almacenamiento.

La temperatura de los datos también se vuelve muy importante para ayudar a garantizar servicios de almacenamiento de datos fluidos. Para datos de mayor temperatura (e importancia), los SLA vigentes se vuelven especialmente críticos. Aquí es donde cuestiones como las velocidades de acceso y los tiempos de actividad proyectados se establecen claramente y donde una empresa debe saber si sus necesidades de almacenamiento de datos son similares a las de su CSP.