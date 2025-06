¿Qué es el almacenamiento flash?

Las soluciones de almacenamiento flash varían desde unidades USB hasta matrices de nivel empresarial y no deben confundir con la memoria de acceso aleatorio (RAM) o la memoria a corto plazo. En comparación con las unidades de disco duro con componentes móviles, las unidades flash USB pueden lograr tiempos de respuesta de alta velocidad (por ejemplo, latencia de microsegundos). Emplean memoria no volátil (NVM), lo que significa que los datos no se pierden cuando se apaga el equipo.

El almacenamiento flash también utiliza unidades de estado sólido (SSD) de alta disponibilidad y requiere menos energía y espacio físico que el almacenamiento en disco mecánico.

Hoy en día, la memoria flash es un componente crucial que se encuentra en dispositivos de almacenamiento (unidades flash USB, tarjetas SD), teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y cámaras digitales.