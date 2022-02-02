Las unidades de estado sólido funcionan mediante el uso de circuitos electrónicos para almacenar y recuperar datos. Los datos se almacenan en "bloques", y estos bloques solo se pueden escribir completamente una vez. Para mantener los datos secuenciales juntos y los tiempos de respuesta bajos, el bloque debe borrarse por completo y reescribirse en un bloque diferente. Desafortunadamente, los bloques no son duraderos y se dañan en el proceso de borrado. La escritura/borrado es la forma en que se produce el desgaste en una SSD y es la razón por la que la mayoría de las SSD vienen con tecnología integrada de "nivelación de desgaste", que distribuye uniformemente el desgaste y prolonga la vida útil del dispositivo.

Algunos de los circuitos electrónicos en un SSD son memoria flash NAND (puerta lógica “No AND”) que consta de transistores NAND no volátiles. Los transistores NAND no volátiles almacenan datos como una carga en semiconductores en chips de memoria de silicio dispuestos y, a veces, apilados en placas de circuitos. Las pilas se denominan 3D NAND y cuentan con capacidades de almacenamiento mucho mayores porque las celdas de memoria se apilan una encima de la otra. Las celdas de un solo nivel (SLC) son la variedad de tecnología SSD más cara, pero más duradera. En consecuencia, agregar un bit adicional de espacio de almacenamiento por celda reduce los costos y cada bit adicional almacenado se denota de manera diferente. Finalmente, comenzando con celdas multinivel (MLC), celdas de triple nivel (TLC) y celdas de cuatro niveles (QLC).

Los controladores gestionan todas las celdas de memoria flash diciéndoles a qué memoria acceder o manipular. Además, son responsables de la distribución uniforme de los datos y del manejo de la recolección de basura.

Las prácticas comunes dependientes del factor de forma son que las SSD almacenen en caché los datos solicitados con tiempos de respuesta más rápidos, similares a los módulos RAM. El tiempo de respuesta más rápido es más deseable en comparación con el almacenamiento en caché de solicitudes activas de HDD que, de otro modo, tendrían tiempos de respuesta bajos.