¿Qué es el almacenamiento en bloque?

El almacenamiento en bloque no se encuentra únicamente en el mundo del almacenamiento de datos. Los desarrolladores también utilizan otros sistemas, como el almacenamiento de objetos y el almacenamiento de archivos. Si bien el objetivo final de cada uno es proporcionar datos a los usuarios y las aplicaciones, cada uno de esos métodos de almacenamiento trata de almacenar y recuperar datos de manera diferente.

Almacenamiento de objetos

Almacenamiento de objetos, que también se conoce como almacenamiento basado en objetos, divide los archivos de datos en partes llamadas objetos. Luego almacena esos objetos en un único repositorio, que se puede distribuir en múltiples sistemas en red.

En la práctica, las aplicaciones administran todos los objetos, eliminando la necesidad de un sistema de archivos tradicional. Cada objeto recibe un número de identificación único que las aplicaciones utilizan para localizar el objeto. Además, cada objeto almacena metadatos, es decir, información sobre los archivos almacenados en el objeto.

Una diferencia importante entre el almacenamiento de objetos y el almacenamiento en bloque es cómo cada uno maneja los metadatos. En el almacenamiento de objetos, los metadatos se pueden personalizar para incluir información adicional y detallada sobre los archivos de datos almacenados en el objeto. Por ejemplo, los metadatos que acompañan a un archivo de video se pueden personalizar para indicar dónde se realizó el video, el tipo de cámara que se usó para grabarlo e incluso qué sujetos se capturaron en cada cuadro. En el almacenamiento en bloque, los metadatos se limitan a los atributos básicos del archivo.

El almacenamiento en bloque es más adecuado para archivos estáticos que no se cambian con frecuencia porque cualquier cambio realizado en un archivo da como resultado la creación de un nuevo objeto.

Almacenamiento de archivos

Almacenamiento de archivos, que también se conoce como almacenamiento a nivel de archivo o basado en archivos, normalmente se asocia con la tecnología Network Attached Storage (NAS). La tecnología NAS presenta almacenamiento a usuarios y aplicaciones utilizando la misma ideología que un sistema de archivos de red tradicional. En otras palabras, el usuario o la aplicación recibe datos a través de árboles de directorios, carpetas y archivos individuales. Esto funciona de manera similar a un disco duro local. Sin embargo, tanto NAS como el sistema operativo de red (NOS) manejan los derechos de acceso, el intercambio de archivos, el bloqueo de archivos y otros controles.

El almacenamiento de archivos puede ser muy fácil de configurar, pero el acceso a los datos está limitado por una única ruta a ellos, lo que puede afectar el rendimiento en comparación con el almacenamiento en bloque o de objetos. El almacenamiento de archivos también funciona únicamente con protocolos de nivel de archivo comunes, como un sistema de archivos de nueva tecnología (NTFS) para Windows o un sistema de archivos de red (NFS) para Linux. Esto podría limitar la usabilidad en sistemas diferentes.