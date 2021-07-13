SDK frente a API: ¿cuál es la diferencia?

Obtenga información sobre los kits de desarrollo de software (SDK) y las interfaces de programación de aplicaciones (API), y cómo mejoran tanto los ciclos de desarrollo de software como la experiencia del usuario final (UX).
En el desarrollo de software moderno, el SDK y la API son dos herramientas principales que encontrará. Comparten mucho en común y, a veces, hay confusión en torno a lo que hacen cada una.
En esencia, tanto el SDK como la API le permiten mejorar la funcionalidad de su aplicación con relativa facilidad. Para cumplir la promesa de una o ambas, y mejorar la experiencia tanto interna como para los usuarios finales, es importante comprender cómo funcionan ambas herramientas en el backend, en qué se diferencian y cómo contribuyen al proceso general de desarrollo.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
SDK significa kit de desarrollo de software. También conocido como devkit, el SDK es un conjunto de herramientas de creación de software para una plataforma específica, incluidos los bloques de construcción, los depuradores y, a menudo, una infraestructura o grupo de bibliotecas de código, como un conjunto de rutinas específicas de un sistema operativo (SO).
Un SDK típico podría incluir algunos de estos recursos, o todos, en su conjunto de herramientas:
A menudo, al menos una API también se incluye en el SDK porque sin la API, las aplicaciones no pueden transmitir información y trabajar juntas.
Los SDK proporcionan una colección completa de herramientas que permiten a los desarrolladores de software crear aplicaciones de software más rápido y de una manera más estandarizada.
El desarrollo de aplicaciones móviles nativas de la nube, por ejemplo, aprovecha los SDK de Android de Google o los SDK de iOS de Apple para esa plataforma. Para aplicaciones a mayor escala, como software como servicio (SaaS) empresarial y aplicaciones de software web y de escritorio patentadas, Microsoft proporciona el SDK .NET de código abierto de uso común.
La simplicidad de un SDK es tan valiosa como las herramientas del kit. Descubra cómo funciona:
Los SDK son parte integral del desarrollo de aplicaciones móviles. Tienen muchos casos de uso:
Los SDKS facilitan el trabajo de los desarrolladores al proporcionar estos beneficios:
Ahora profundicemos en cómo funciona ese intermediario, la API.
API significa interfaz de programación de aplicaciones. Ya sea que funcione como una solución independiente o incluida dentro de un SDK, una API facilita la comunicación entre dos plataformas. Para ello, permite que desarrolladores externos aprovechen su software patentado. Luego, los desarrolladores pueden permitir que sus propios usuarios utilicen indirectamente el servicio o los servicios proporcionados por la solución API.
También puede pensar en una API como una especie de acuerdo entre dos partes. La API no solo permite el intercambio de información bajo demanda. Estipula cómo se debe intercambiar esa información.
Debido a que algunas API proporcionan la interfaz directamente, los términos "API" e "interfaz" a veces se usan indistintamente.
Para desglosar eso, una API puede constar de dos cosas:
Algunas de las API populares son:
Las API hacen posible integraciones fluidas y eficientes entre aplicaciones.
Por ejemplo, supongamos que tiene una aplicación inmobiliaria. Sus usuarios quieren poder buscar el inventario inmobiliario disponible, un servicio que su software ya ofrece. Además, sus usuarios quieren buscar inventario dentro de un área determinada, tal vez un distrito escolar determinado.
La solución más lógica es integrarse con un servicio establecido. Aprovechar una API de geolocalización permitiría a los usuarios finales de su aplicación utilizar ese servicio para centrarse en un inventario particular sin concientización de que la aplicación de geolocalización está separada.
Desde un punto de vista técnico, esto es lo que implica una llamada a la API:
Las API hacen posibles muchas de las herramientas digitales que utilizamos habitualmente. Estos son tres de los muchos casos de uso de API:
Las API mejoran tanto la experiencia de desarrollo como la experiencia del usuario final haciendo lo siguiente:
No; de hecho, como se indicó anteriormente, un SDK a menudo contiene al menos una API. Estos dos le ayudan de diferentes maneras, pero pueden trabajar juntos y lo hacen.
Las API, nuevamente, sirven para definir cómo funcionan juntas las diferentes plataformas. Facilitan la interacción a través de especificaciones (protocolos); y como facilitadores, sirven como una de las herramientas de un kit completo.
Los SDK son el kit completo. Van más allá de la facilitación (aunque la incluyen) para proporcionar todo lo necesario para crear nuevo software para una plataforma o lenguaje de programación específicos.
Para obtener más información sobre la relación entre los SDK y las API, consulte este video:
El sentimiento abrumador cuando se trata de aprovechar los SDK y las API es que hacen que el desarrollo de aplicaciones de software sea más fácil y rentable. Son tan comunes para los desarrolladores como las plataformas de correo electrónico y chat para cualquier equipo empresarial.
Dicho esto, existen algunos desafíos notables que surgen con el uso de API y SDK. Un desafío implica las violaciones de seguridad. El desarrollo de software fragmentado puede encontrar lagunas no intencionadas que pueden exponer información personal de los usuarios. Incluso ha habido casos de desarrolladores de SDK deshonestos que compran (y, a veces, propagan con éxito) SDK capaces de realizar actividades fraudulentas, sin que los programadores lo sepan.
Por esta razón, es clave que los equipos de todos los tamaños examinen a sus proveedores y mantengan la seguridad en su radar durante todo el ciclo de desarrollo.
Otro desafío específico de los SDK ha sido la frecuencia de las actualizaciones. Cuando una compañía de desarrollo tiene que admitir varias versiones de un SDK, puede causar problemas de sincronicidad entre ese SDK y las API y los sistemas backend que se emplean. Para evitar problemas por parte del usuario final y violaciones de seguridad, los equipos de DevOps deben vigilar de cerca el control de versiones.
La disponibilidad es lo más importante para la mayoría de las compañías de desarrollo, pero tener control sobre esas herramientas de desarrollo es igualmente crítico.
¿Le interesa acelerar el desarrollo de la integración en un 300 %, reducir los costos en más del 33 % y mantener una mayor seguridad, gobernanza y disponibilidad? Explore IBM® Cloud Pak for Integration, basado en la capacidad central de IBM API Connect.
También puede encontrar información valiosa en estos recursos:
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Vea cómo conectar el nivel de datos de su arquitectura a los niveles de aplicaciones en contenedores mediante FlashSystem y Red Hat OpenShift, lo que garantiza el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad.
Obtenga orientación detallada sobre el diseño, la implementación y el ajuste de los sistemas de almacenamiento IBM® DS8A00. Aprenda a optimizar la E/S, garantizar una alta disponibilidad y fortalecer la recuperación ante desastres en entornos de misión crítica.
Explore la arquitectura y los conceptos detrás de IBM® Storage Ceph. Aprenda a diseñar una capa de datos escalable y de autocorrección que admite cargas de trabajo de IA, consolida el almacenamiento y reduce los costos en aplicaciones de varios niveles.
Insights de IDC sobre cómo los sistemas de archivos paralelos aumentan el rendimiento y la confiabilidad en el nivel de datos para aplicaciones multinivel de alta demanda.
Descubra cómo los analytics en el nivel de datos puede informar la lógica de aplicación y las experiencias frontend para una toma de decisiones más inteligente.
Explore ejemplos del mundo real de adopción de IA generativa en industrias como las finanzas y la cadena de suministro. Descubra cómo estos sistemas son compatibles con una arquitectura moderna y en capas.
Desarrolle, gestione, proteja y socialice perfectamente todos sus tipos de interfaz de programación de aplicaciones (API), dondequiera que residan.
Impulse nuevos modelos y canales de interacción acelerando su transformación digital basada en API.
Cree, estandarice y proteja las API nuevas y existentes con facilidad mediante IBM® API Connect.
IBM API Connect admite todos los tipos modernos de interfaz de programación de aplicaciones (API), al tiempo que refuerza la seguridad y la gobernanza. Las capacidades de IA generativa automatizan las tareas manuales, ahorran tiempo y ayudan a garantizar la calidad.