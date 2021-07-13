SDK frente a API: ¿cuál es la diferencia?

Fotograma completo del muro de servidores

Obtenga información sobre los kits de desarrollo de software (SDK) y las interfaces de programación de aplicaciones (API), y cómo mejoran tanto los ciclos de desarrollo de software como la experiencia del usuario final (UX).

En el desarrollo de software moderno, el SDK y la API son dos herramientas principales que encontrará. Comparten mucho en común y, a veces, hay confusión en torno a lo que hacen cada una.

En esencia, tanto el SDK como la API le permiten mejorar la funcionalidad de su aplicación con relativa facilidad. Para cumplir la promesa de una o ambas, y mejorar la experiencia tanto interna como para los usuarios finales, es importante comprender cómo funcionan ambas herramientas en el backend, en qué se diferencian y cómo contribuyen al proceso general de desarrollo.

¿Qué es un SDK?

SDK significa kit de desarrollo de software. También conocido como devkit, el SDK es un conjunto de herramientas de creación de software para una plataforma específica, incluidos los bloques de construcción, los depuradores y, a menudo, una infraestructura o grupo de bibliotecas de código, como un conjunto de rutinas específicas de un sistema operativo (SO).

Un SDK típico podría incluir algunos de estos recursos, o todos, en su conjunto de herramientas:

  • Compilador: traduce de un lenguaje de programación a aquel en el que trabajará.
  • Muestras de código: da un ejemplo concreto de una aplicación o página web.
  • Bibliotecas de código (infraestructura): proporciona un atajo con secuencias de código que los programadores usarán repetidamente.
  • Herramientas de prueba y analytics: proporcionan insight sobre el rendimiento de la aplicación en entornos de prueba y producción.
  • Documentación: proporciona a los desarrolladores instrucciones que pueden consultar sobre la marcha.
  • Depuradores: ayuda a los equipos a detectar errores en su código para que puedan sacar código que funcione como se espera.

A menudo, al menos una API también se incluye en el SDK porque sin la API, las aplicaciones no pueden transmitir información y trabajar juntas.

Desarrollo de aplicaciones

Entérese: desarrollo de aplicaciones empresariales en la nube

En este video, el Dr. Peter Haumer analiza cómo es el desarrollo de aplicaciones empresariales modernas en la nube híbrida y hace una demostración de diferentes componentes y prácticas, incluidos IBM Z Open Editor, IBM Wazi y Zowe.

Explore el desarrollo de aplicaciones en la nube

Cómo funciona un SDK

Los SDK proporcionan una colección completa de herramientas que permiten a los desarrolladores de software crear aplicaciones de software más rápido y de una manera más estandarizada.

El desarrollo de aplicaciones móviles nativas de la nube, por ejemplo, aprovecha los SDK de Android de Google o los SDK de iOS de Apple para esa plataforma. Para aplicaciones a mayor escala, como software como servicio (SaaS) empresarial y aplicaciones de software web y de escritorio patentadas, Microsoft proporciona el SDK .NET de código abierto de uso común.

La simplicidad de un SDK es tan valiosa como las herramientas del kit. Descubra cómo funciona:

  1. Compre, descargue e instale el "kit" para su plataforma (por ejemplo, piezas prefabricadas, ejemplos e instrucciones).
  2. Abra y aproveche cualquier API y todas las herramientas de desarrollo que necesite para crear una nueva aplicación, comenzando con el entorno de desarrollo integrado (IDE). Este es el espacio donde realizará la programación real y donde se encuentra su compilador.
  3. Utilice las instrucciones, la documentación, los ejemplos de código y las herramientas de prueba para realizar la compilación, lo que le proporcionará a usted y a su equipo una ventaja considerable.

Casos de uso del SDK

Los SDK son parte integral del desarrollo de aplicaciones móviles. Tienen muchos casos de uso:

  • Los SDK específicos del lenguaje de programación, como JSON y Java Developer Kit (JDK), se utilizan para desarrollar programas en esos lenguajes de una manera optimizada y estandarizada.
  • Los SDK de analytics de Google y otros proporcionan datos sobre comportamientos, rutas y acciones de los usuarios.
  • Los SDK de monetización como Google, Facebook y otros facilitan a los desarrolladores la implementación de publicidad en sus aplicaciones existentes, con el objetivo de generar ingresos.

Beneficios del SDK

Los SDKS facilitan el trabajo de los desarrolladores al proporcionar estos beneficios:

  • Acceso a partes constituyentes e instrucciones para el desarrollo de software: un SDK de venta minorista, por ejemplo, que extrae todas las cosas que desea en su aplicación (por ejemplo, favoritos, carrito, guardar para más tarde, pago, etc.).
  • Integraciones más rápidas y fluidas: los SDK simplifican los procesos estándar necesarios y proporcionan un acceso inmediato a la información requerida.
  • Ciclo de desarrollo más corto, desplegando productos y llevándolos al mercado de manera más eficiente: debido a que un SDK está diseñado para informar, equipar y proporcionar accesos directos al desarrollo, los desarrolladores pueden enfocarse en desarrollar el producto que han planeado.
  • Soporte y experiencia integrados: no es necesario buscar respuestas ni contratar para aumentar su equipo; los SDK vienen precargados con experiencia en el código ya escrito y la documentación de soporte incluida.
  • Control de costos: todos los beneficios enumerados le permiten cumplir mejor con un presupuesto establecido durante el desarrollo y después del despliegue.

Ahora profundicemos en cómo funciona ese intermediario, la API.

¿Qué es una API?

API significa interfaz de programación de aplicaciones. Ya sea que funcione como una solución independiente o incluida dentro de un SDK, una API facilita la comunicación entre dos plataformas. Para ello, permite que desarrolladores externos aprovechen su software patentado. Luego, los desarrolladores pueden permitir que sus propios usuarios utilicen indirectamente el servicio o los servicios proporcionados por la solución API.

También puede pensar en una API como una especie de acuerdo entre dos partes. La API no solo permite el intercambio de información bajo demanda. Estipula cómo se debe intercambiar esa información.

Debido a que algunas API proporcionan la interfaz directamente, los términos "API" e "interfaz" a veces se usan indistintamente.

Para desglosar eso, una API puede constar de dos cosas:

  • Especificaciones técnicas y documentación: esta información explica cómo deberá integrar la API para usarla de manera efectiva.
  • La interfaz en sí: puede acceder a ella directamente a través de una palabra clave (en el caso de una API web) o indirectamente desde una interfaz separada (en el caso de una API REST).

Algunas de las API populares son:

  • API web, que se utilizan para llegar a navegadores y dispositivos web o como su propia aplicación de servicios web.
  • API SOAP, que son una opción popular en casos de mayor privacidad de datos y seguridad.
  • API abiertas (o API públicas) y API REST (o RESTful), que son una opción popular para facilitar el uso y maximizar el ancho de banda.
  • JSON-RPC, un recurso para casos en los que se necesitan llamadas asíncronas a servidores.
  • API personalizadas, para una máxima agilidad en todos los aspectos del desarrollo de software.

Cómo funciona una API

Las API hacen posible integraciones fluidas y eficientes entre aplicaciones.

Por ejemplo, supongamos que tiene una aplicación inmobiliaria. Sus usuarios quieren poder buscar el inventario inmobiliario disponible, un servicio que su software ya ofrece. Además, sus usuarios quieren buscar inventario dentro de un área determinada, tal vez un distrito escolar determinado.

La solución más lógica es integrarse con un servicio establecido. Aprovechar una API de geolocalización permitiría a los usuarios finales de su aplicación utilizar ese servicio para centrarse en un inventario particular sin concientización de que la aplicación de geolocalización está separada.

Desde un punto de vista técnico, esto es lo que implica una llamada a la API:

  1. Como usuario de la aplicación que necesita completar una tarea, usted inicia la tarea desde la aplicación, creando una solicitud.
  2. La API realiza una llamada al servidor web y transmite la solicitud. La API sabe dónde enviar la solicitud porque va al punto final de la API, generalmente la URL de un servidor.
  3. Luego, la tarea es ejecutada por la aplicación de terceros, o base de datos, que proporciona el servicio.

Casos de uso de api

Las API hacen posibles muchas de las herramientas digitales que utilizamos habitualmente. Estos son tres de los muchos casos de uso de API:

  • Las API de mapas se utilizan comúnmente para personalizar un mapa en una página web o aplicación móvil.
  • Las API de pago son empleadas a menudo por empresas de comercio electrónico para ofrecer flexibilidad de compra a los clientes, ampliando así su base de clientes potenciales.
  • Las API meteorológicas pueden mejorar la experiencia del usuario de aplicaciones deportivas, motores de búsqueda, etc.

Ventajas de la API

Las API mejoran tanto la experiencia de desarrollo como la experiencia del usuario final haciendo lo siguiente:

  • Conexión de aplicaciones dispares para una oferta general de productos más sólida.
  • Acortar el ciclo de desarrollo mediante la automatización.
  • Reducir los recursos que, de otro modo, habría que asignar al trabajo interno.
  • Mejorar el reconocimiento y la confianza de la marca.
  • Proporcionar nuevos servicios a los usuarios finales con la máxima eficiencia.

¿Tiene que elegir entre SDK y API?

No; de hecho, como se indicó anteriormente, un SDK a menudo contiene al menos una API. Estos dos le ayudan de diferentes maneras, pero pueden trabajar juntos y lo hacen.

Las API, nuevamente, sirven para definir cómo funcionan juntas las diferentes plataformas. Facilitan la interacción a través de especificaciones (protocolos); y como facilitadores, sirven como una de las herramientas de un kit completo.

Los SDK son el kit completo. Van más allá de la facilitación (aunque la incluyen) para proporcionar todo lo necesario para crear nuevo software para una plataforma o lenguaje de programación específicos.

Para obtener más información sobre la relación entre los SDK y las API, consulte este video:

Desafíos y cómo abordarlos

El sentimiento abrumador cuando se trata de aprovechar los SDK y las API es que hacen que el desarrollo de aplicaciones de software sea más fácil y rentable. Son tan comunes para los desarrolladores como las plataformas de correo electrónico y chat para cualquier equipo empresarial.

Dicho esto, existen algunos desafíos notables que surgen con el uso de API y SDK. Un desafío implica las violaciones de seguridad. El desarrollo de software fragmentado puede encontrar lagunas no intencionadas que pueden exponer información personal de los usuarios. Incluso ha habido casos de desarrolladores de SDK deshonestos que compran (y, a veces, propagan con éxito) SDK capaces de realizar actividades fraudulentas, sin que los programadores lo sepan.

Por esta razón, es clave que los equipos de todos los tamaños examinen a sus proveedores y mantengan la seguridad en su radar durante todo el ciclo de desarrollo.

Otro desafío específico de los SDK ha sido la frecuencia de las actualizaciones. Cuando una compañía de desarrollo tiene que admitir varias versiones de un SDK, puede causar problemas de sincronicidad entre ese SDK y las API y los sistemas backend que se emplean. Para evitar problemas por parte del usuario final y violaciones de seguridad, los equipos de DevOps deben vigilar de cerca el control de versiones.

La disponibilidad es lo más importante para la mayoría de las compañías de desarrollo, pero tener control sobre esas herramientas de desarrollo es igualmente crítico.

SDK, API e IBM

¿Le interesa acelerar el desarrollo de la integración en un 300 %, reducir los costos en más del 33 % y mantener una mayor seguridad, gobernanza y disponibilidad? Explore IBM® Cloud Pak for Integration, basado en la capacidad central de IBM API Connect.

También puede encontrar información valiosa en estos recursos:

