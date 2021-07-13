SDK frente a API: ¿cuál es la diferencia?

El sentimiento abrumador cuando se trata de aprovechar los SDK y las API es que hacen que el desarrollo de aplicaciones de software sea más fácil y rentable. Son tan comunes para los desarrolladores como las plataformas de correo electrónico y chat para cualquier equipo empresarial.

Dicho esto, existen algunos desafíos notables que surgen con el uso de API y SDK. Un desafío implica las violaciones de seguridad. El desarrollo de software fragmentado puede encontrar lagunas no intencionadas que pueden exponer información personal de los usuarios. Incluso ha habido casos de desarrolladores de SDK deshonestos que compran (y, a veces, propagan con éxito) SDK capaces de realizar actividades fraudulentas, sin que los programadores lo sepan.

Por esta razón, es clave que los equipos de todos los tamaños examinen a sus proveedores y mantengan la seguridad en su radar durante todo el ciclo de desarrollo.

Otro desafío específico de los SDK ha sido la frecuencia de las actualizaciones. Cuando una compañía de desarrollo tiene que admitir varias versiones de un SDK, puede causar problemas de sincronicidad entre ese SDK y las API y los sistemas backend que se emplean. Para evitar problemas por parte del usuario final y violaciones de seguridad, los equipos de DevOps deben vigilar de cerca el control de versiones.

La disponibilidad es lo más importante para la mayoría de las compañías de desarrollo, pero tener control sobre esas herramientas de desarrollo es igualmente crítico.