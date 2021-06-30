Comparación entre JVM, JRE y JDK: ¿cuál es la diferencia?

JVM es responsable de convertir el código de bytes en código específico de la máquina y es necesario tanto en JDK como en JRE. También depende de la plataforma y realiza muchas funciones, incluida la gestión de memoria y la seguridad. Además, JVM puede ejecutar programas escritos en otros lenguajes de programación que se han convertido a bytecode Java.

A menudo se hace referencia a la interfaz nativa de Java (JNI) en relación con JVM. JNI es una infraestructura que permite que el código Java que se ejecuta en JVM se comunique con (es decir, llamar a y ser llamado por) aplicaciones que están asociadas con una pieza de hardware y una plataforma de sistema operativo específica. Estas aplicaciones se denominan aplicaciones nativas y, a menudo, se pueden escribir en otros lenguajes. Los métodos nativos se utilizan para mover código nativo escrito en otros lenguajes a una aplicación Java.