Java Runtime Environment, o JRE, es una capa de software que se ejecuta sobre el software del sistema operativo de una computadora y proporciona las clases de bibliotecas y otros recursos que un programa Java específico necesita para ejecutarse.

El JRE es uno de los tres componentes interrelacionados para desarrollar y ejecutar programas Java. Los otros dos componentes son los siguientes:

Java Development Kit, o JDK

Es un conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones Java. Los desarrolladores eligen los JDK por versión de Java y por paquete o edición: Java Enterprise Edition (Java EE), Java Special Edition (Java SE) o Java Mobile Edition (Java ME). Cada JDK siempre incluye un JRE compatible, porque ejecutar un programa Java es parte del proceso de desarrollo de un programa Java.

Java Virtual Machine, o JVM

Ejecuta aplicaciones Java en vivo. Cada JRE incluye un JRE predeterminado, pero los desarrolladores tienen la libertad de elegir otro que satisfaga las necesidades específicas de recursos de sus aplicaciones.

El JRE combina el código Java creado utilizando el JDK con las bibliotecas necesarias para ejecutarlo en una JVM y luego crea una instancia de la JVM que ejecuta el programa resultante. Las JVM están disponibles para varios sistemas operativos y los programas creados con JRE se ejecutarán en todos ellos.

De esta manera, Java Runtime Environment es lo que permite que un programa Java se ejecute en cualquier sistema operativo sin modificaciones.

Puede descargar el JDK, incluyendo un JRE compatible, en Oracle (enlace externo a ibm.com).