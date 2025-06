¿Qué es la alta disponibilidad?

Los sistemas de alta disponibilidad deben ser capaces de resistir interrupciones, incluidos los tiempos de inactividad programados y los desastres en todo el sitio. Por lo general, los sistemas de alta disponibilidad cumplen dos características:

Deben estar disponibles para su uso cerca del 100 % del tiempo.

Deben poder cumplir con un determinado conjunto de expectativas predeterminadas del usuario.

Con el crecimiento de las iniciativas de transformación digital y el posterior traslado de muchos servicios a la nube, muchas empresas de tecnología y software como servicio (SaaS) ofrecen soluciones de alta disponibilidad, incluyendo Microsoft, Amazon (AWS), IBM, Red Hat y más.

La alta disponibilidad de los sistemas de TI es particularmente importante en las industrias donde las aplicaciones críticas dependen de tener poco o ningún tiempo de inactividad del sistema. Por ejemplo, en hospitales y centros de datos, los usuarios dependen de soluciones de alta disponibilidad para realizar muchas funciones rutinarias diarias. Si los usuarios no pueden acceder a un sistema por cualquier motivo, se considera "no disponible". El período de tiempo que un sistema no está disponible para los usuarios se conoce como tiempo de inactividad.