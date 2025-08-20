¿Qué es multi-inquilino?

En la arquitectura de software multi-inquilino, también llamada multi-tenencia de software, una sola instancia de una aplicación de software (y su base de datos y hardware subyacentes) sirve a varios inquilinos (o cuentas de usuario). Un inquilino puede ser un usuario individual, pero con más frecuencia, es un grupo de usuarios, como una organización de clientes, que comparte acceso y privilegios comunes dentro de la instancia de la aplicación. Los datos de cada inquilino están aislados y son invisibles para los otros inquilinos que comparten la instancia de la aplicación, lo que garantiza la seguridad y privacidad de los datos para todos los inquilinos.

Multi-tenencia de software es la arquitectura en la que el software como servicio (SaaS) es entregado. Si su organización usa salesforce.com, HubSpot u otra solución de SaaS basada en Cloud, usted es uno de los inquilinos en una solución multi-inquilino.

Algo que puede resultar confuso es que multiusuario también puede referirse a ofertas de hosting en la nube. En el hosting multi-inquilino, también llamado hosting compartido: una sola computadora física o máquina virtual (VM) se comparte entre varios usuarios u organizaciones de clientes. Los proveedores de servicios de nube ofrecen soluciones de hosting multi-inquilino, por lo general, como una alternativa de menor costo a los de un único inquilino o soluciones de hosting dedicadas.

El resto de este artículo se enfocará en la multi-tenencia de software. Descubra más acerca de los tipos de hosting de único inquilino y multi-inquilino aquí.