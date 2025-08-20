¿Qué es multi-inquilino?

En la arquitectura de software multi-inquilino, también llamada multi-tenencia de software, una sola instancia de una aplicación de software (y su base de datos y hardware subyacentes) sirve a varios inquilinos (o cuentas de usuario). Un inquilino puede ser un usuario individual, pero con más frecuencia, es un grupo de usuarios, como una organización de clientes, que comparte acceso y privilegios comunes dentro de la instancia de la aplicación. Los datos de cada inquilino están aislados y son invisibles para los otros inquilinos que comparten la instancia de la aplicación, lo que garantiza la seguridad y privacidad de los datos para todos los inquilinos.
Multi-tenencia de software es la arquitectura en la que el software como servicio (SaaS) es entregado. Si su organización usa salesforce.com, HubSpot u otra solución de SaaS basada en Cloud, usted es uno de los inquilinos en una solución multi-inquilino.
Algo que puede resultar confuso es que multiusuario también puede referirse a ofertas de hosting en la nube. En el hosting multi-inquilino, también llamado hosting compartido: una sola computadora física o máquina virtual (VM) se comparte entre varios usuarios u organizaciones de clientes. Los proveedores de servicios de nube ofrecen soluciones de hosting multi-inquilino, por lo general, como una alternativa de menor costo a los de un único inquilino o soluciones de hosting dedicadas.
El resto de este artículo se enfocará en la multi-tenencia de software. Descubra más acerca de los tipos de hosting de único inquilino y multi-inquilino aquí.
En comparación con la arquitectura de un único inquilino, en la que cada usuario obtiene su propia instancia de la aplicación, la base de datos y la infraestructura de hardware de soporte, la arquitectura multi-inquilino ofrece beneficios significativos para los proveedores de software y los clientes inquilinos, incluyendo los siguientes:
La nube de multi-inquilino se usaba a menudo (pero ahora con menos frecuencia) como sinónimo de hosting compartido o para cualquier arquitectura en la que los clientes compartan recursos de cómputo en una nube pública o privada. Hoy en día, se entiende que la mayoría de los proveedores líderes de servicios en nube entregan la mayoría de sus ofertas, todo lo que no sea el servicio de hosting dedicado, basado en el modelo multi-inquilino, que permite a los proveedores maximizar la utilización de su hardware e infraestructura de centro de datos y, en consecuencia, ofrecer servicios en la nube a los clientes a los costos más bajos posibles.
Al elegir una base de datos para aplicaciones multi-inquilino, los desarrolladores deben lograr un equilibrio entre la necesidad o el deseo de los clientes de aislar los datos y una solución que se amplíe de manera rápida y asequible en respuesta al crecimiento o picos en el tráfico de aplicaciones.
Para garantizar un aislamiento completo, el desarrollador puede asignar una instancia de base de datos separada para cada inquilino. En el otro extremo, para garantizar la máxima escalabilidad, el desarrollador puede hacer que todos los inquilinos compartan la misma instancia de base de datos. Pero la mayoría de los desarrolladores optan por utilizar un almacén de datos como PostgreSQL, que permite que cada inquilino tenga su propio esquema dentro de la misma instancia de base de datos (a veces llamado "aislamiento suave") y proporciona lo mejor de ambos mundos.
