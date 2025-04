¿Qué es el alojamiento de servidores?

El alojamientoVPS (servidor privado virtual) ofrece un alojamiento multiinquilino de siguiente nivel: cada inquilino comparte algunos, pero no todos, los Recursos de un único servidor de hardware y obtiene un poco más de control sobre el entorno de alojamiento. Cada VPS ejecuta su propio sistema operativo (SO) y aplicaciones, y reserva su propia parte de los recursos de la máquina (memoria, computación, etc.).

El VPS proporciona más control sobre las especificaciones del sistema, los sistemas operativos invitados y la pila de software en general. También es la forma de alojamiento de servidores escalable más fácil y asequible. Por lo que es una excelente opción para sistemas de comercio electrónico, servidores de correo electrónico, CRM y otras aplicaciones que suelen soportar un tráfico moderado o con picos.