¿Qué es HPC (computación de alto rendimiento)?

Hace tan solo una década, el alto costo de la HPC, que implicaba poseer o arrendar una supercomputadora o construir y alojar un clúster HPC en un centro de datos local, puso a la HPC fuera del alcance de la mayoría de las organizaciones.

Hoy en día, la HPC en la nube, a veces llamada HPC como servicio o HPCaaS, ofrece una forma significativamente más rápida, escalable y asequible para que las empresas se beneficien de la HPC. La HPCaaS suele incluir acceso a clústeres e infraestructura HPC alojados en el centro de datos de un proveedor de servicios en la nube, además de capacidades de red (como IA y analytics de datos) y experiencia en HPC.

Hoy en día, tres tendencias convergentes impulsan la HPC en la nube:

Demanda creciente

Las organizaciones de todos los sectores dependen cada vez más de los insights en tiempo real y del beneficio competitivo derivado de resolver los complejos problemas que solo las aplicaciones de HPC pueden resolver. Por ejemplo, la detección de fraude con tarjetas de crédito, algo en lo que todos confiamos y que la mayoría de nosotros experimentamos en un momento u otro, depende cada vez más de la HPC para identificar el fraude más rápido y reducir los molestos falsos positivos, incluso cuando la actividad fraudulenta se expande y las tácticas de los estafadores cambian constantemente.

Prevalencia de redes RDMA de menor latencia y mayor rendimiento

El acceso remoto directo a la memoria (RDMA) permite que una computadora en red acceda a la memoria de otra computadora en red sin involucrar el sistema operativo de la computadora ni interrumpir el procesamiento de ninguna computadora. Esto ayuda a minimizar la latencia y maximizar el rendimiento. Los nuevos tejidos RDMA de alto rendimiento, que incluyen InfiniBand, arquitectura de interfaz virtual y RDMA a través de Ethernet convergente, básicamente, hacen posible la HPC en la nube.

Disponibilidad generalizada de HPCaaS en la nube pública y en la nube privada

Hoy en día, todos los proveedores líderes de servicios en la nube pública ofrecen servicios de HPC. Y aunque algunas organizaciones continúan ejecutando cargas de trabajo de HPC altamente reguladas o sensibles on premises, muchas están adoptando o migrando a servicios de HPC de nube privada ofrecidos por proveedores de hardware y soluciones.