A diferencia de un modelo de pronóstico normal, la simulación Monte Carlo predice un conjunto de resultados basado en un rango estimado de valores frente a un conjunto de valores de entrada fijos. En otras palabras, una simulación Monte Carlo construye un modelo de posibles resultados aprovechando una distribución de probabilidad, como una distribución uniforme o normal, para cualquier variable que tenga incertidumbre inherente. Luego, vuelve a calcular los resultados una y otra vez, cada vez utilizando un conjunto diferente de números aleatorios entre los valores mínimo y máximo. En un experimento típico de Monte Carlo, este ejercicio se puede repetir miles de veces para producir una gran cantidad de resultados probables.

Las simulaciones Monte Carlo también se emplean para predicciones a largo plazo debido a su precisión. A medida que aumenta la cantidad de entradas, también crece la cantidad de pronósticos, lo que le permite proyectar resultados más adelante en el tiempo con mayor precisión. Cuando se completa una simulación de Monte Carlo, se obtiene un rango de resultados posibles con la probabilidad de que ocurra cada resultado.

Un ejemplo simple de una simulación Monte Carlo es considerar el cálculo de la probabilidad de lanzar dos dados estándar. Hay 36 combinaciones de lanzamientos de dados. Con base en esto, puede calcular manualmente la probabilidad de un resultado en particular. Mediante una simulación Monte Carlo, puede simular lanzar los dados 10 000 veces (o más) para lograr predicciones más precisas.