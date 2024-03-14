Para las compañías consolidadas, el debate está resuelto: un enfoque de nube híbrida es la elección estratégica adecuada.

Sin embargo, aunque adoptar la nube híbrida puede ser intrínseco, los clientes buscan continuamente obtener valor comercial y un mayor retorno de la inversión (ROI) de sus inversiones. Según un estudio realizado por investigación de HFS en colaboración con IBM Consulting, solo el 25 % de las empresas encuestadas han informado un retorno de la inversión (ROI) sólido en los resultados comerciales de sus esfuerzos de transformación de la nube.

La falta de progreso del retorno de la inversión (ROI) se puede atribuir a varios factores, incluida la adopción lenta, los casos de uso no realizados y la expansión de la nube no abordada. Esto se ve agravado por los crecientes desafíos del escalado de plataformas, las habilidades, la ciberseguridad y la explosión de volúmenes de datos.



Las empresas que buscan obtener valor de los resultados comerciales a través de sus inversiones en la nube y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial (IA) deben adoptar un enfoque intencional.

En IBM, brindamos una guía clara para superar estos desafíos y lograr mejores resultados comerciales. La adopción de una estrategia híbrida por diseño permite a las organizaciones alinear las opciones arquitectónicas con las prioridades comerciales en tecnología, plataformas, procesos y personas, lo que da como resultado resultados significativamente mejores y un mayor retorno de la inversión (ROI).

El último documento de IBM, titulado “Maximizar el valor de la nube híbrida en la era de la IA generativa,” ofrece claridad para las empresas que buscan optimizar su arquitectura de nube híbrida y amplificar el impacto de la IA generativa (IA generativa).