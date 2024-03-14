Para las compañías consolidadas, el debate está resuelto: un enfoque de nube híbrida es la elección estratégica adecuada.
Sin embargo, aunque adoptar la nube híbrida puede ser intrínseco, los clientes buscan continuamente obtener valor comercial y un mayor retorno de la inversión (ROI) de sus inversiones. Según un estudio realizado por investigación de HFS en colaboración con IBM Consulting, solo el 25 % de las empresas encuestadas han informado un retorno de la inversión (ROI) sólido en los resultados comerciales de sus esfuerzos de transformación de la nube.
La falta de progreso del retorno de la inversión (ROI) se puede atribuir a varios factores, incluida la adopción lenta, los casos de uso no realizados y la expansión de la nube no abordada. Esto se ve agravado por los crecientes desafíos del escalado de plataformas, las habilidades, la ciberseguridad y la explosión de volúmenes de datos.
Las empresas que buscan obtener valor de los resultados comerciales a través de sus inversiones en la nube y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial (IA) deben adoptar un enfoque intencional.
En IBM, brindamos una guía clara para superar estos desafíos y lograr mejores resultados comerciales. La adopción de una estrategia híbrida por diseño permite a las organizaciones alinear las opciones arquitectónicas con las prioridades comerciales en tecnología, plataformas, procesos y personas, lo que da como resultado resultados significativamente mejores y un mayor retorno de la inversión (ROI).
El último documento de IBM, titulado “Maximizar el valor de la nube híbrida en la era de la IA generativa,” ofrece claridad para las empresas que buscan optimizar su arquitectura de nube híbrida y amplificar el impacto de la IA generativa (IA generativa).
Muchas organizaciones adoptaron la nube en zonas aisladas, buscando beneficios inmediatos, pero aplicando la tecnología de forma inconsistente en sus operaciones. Esta complejidad e inconsistencia aumentan los costos e impiden que las empresas cumplan con las demandas, metas y resultados. Vemos esto como un enfoque predeterminado, que caracteriza a la mayoría de las empresas en la actualidad.
Las empresas deben recalibrar los programas de transformación para alinearse más estrechamente con los imperativos y resultados del negocio. También deben reconocer cómo la IA generativa puede amplificar el valor de la nube híbrida y acelerar la transformación digital.
Un enfoque híbrido por diseño estructura intencionalmente su patrimonio de TI híbrido y de multinube para lograr las prioridades empresariales clave y maximizar el retorno de la inversión (ROI). Las organizaciones pueden pasar de la tecnología que dicta limitaciones empresariales a arquitecturas diseñadas con propósito, listas para la evolución de los escenarios tecnológicos, nuevas demandas de negocio y de los clientes, y procesos emergentes y requisitos de habilidades. Impulsadas por los objetivos comerciales clave de una organización, las decisiones arquitectónicas intencionadas y coherentes permiten a las organizaciones aprovechar al máximo la nube híbrida y la IA generativa para impulsar los resultados comerciales.
IBM creó una infraestructura para ayudar a los clientes a enfocarse estratégicamente en las decisiones que impulsen los mejores resultados para su negocio, promoviendo un enfoque híbrido por diseño. Esta infraestructura facilita la traducción de las prioridades del negocio en decisiones arquitectónicas clave.
Implementamos este marco alineando los objetivos empresariales con un conjunto de puntos de decisión en 3 dominios: producto nativo por diseño, tecnología por diseño e integración por diseño. Estos dominios también abarcan varios puntos de diseño. Cada situación empresarial requiere diferentes niveles de capacidades para abordar y alcanzar sus objetivos comerciales. Este marco ayuda a capturar estos puntos de decisión.
La IA generativa desempeña un papel crítico en la configuración de la compañía digital, ayudando a maximizar los retornos empresariales de las inversiones en TI. Sin embargo, la adopción y despliegue a gran escala de la IA generativa presenta desafíos. Las empresas deben gestionar grandes volúmenes de datos, una potencia informática significativa, una arquitectura de seguridad avanzada en entornos distribuidos y asegurar escalabilidad rápida.
Un diseño de arquitectura híbrida intencionado y coherente ayuda a las compañías a superar estos desafíos, facilitando la adopción exitosa y la escalabilidad de las capacidades de IA generativa para satisfacer las necesidades del negocio.
Los pilotos y los despliegues actuales demuestran que se requiere un enfoque híbrido por diseño para escalar la adopción de IA generativa a escala para satisfacer las necesidades del negocio. La IA generativa acelera la ejecución y el valor de la nube híbrida al proporcionar Automatización mejorada con Observabilidad, optimización de costos mejorada con insight automatizado y mayor seguridad con cumplimiento de normas en toda la plataforma híbrida.
La aplicación de decisiones intencionales de arquitectura basadas en las necesidades del negocio amplifica el valor de la nube híbrida y la IA, impulsando los resultados del negocio.
