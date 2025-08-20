¿Qué son las redes definidas por software (SDN)? 

Hoy en día, las empresas buscan las SDN para aportar los beneficios de la nube a la implementación y administración de redes. Con la virtualización de redes, las organizaciones pueden abrir la puerta a una mayor eficiencia a través de nuevas herramientas y tecnología, como Software como Servicio (SaaS), Infraestructura como Servicio (IaaS) y otros servicios informáticos en la nube, así como integrarlos a través de API con su red definida por software.

Las SDN también aumentan la visibilidad y la flexibilidad. En un entorno tradicional, un enrutador o conmutador, ya sea en la nube o físicamente en el centro de datos, solo conocen el estado de los dispositivos de red adyacentes. Las SDN centralizan esta información para que las organizaciones puedan ver y controlar toda la red y los dispositivos.

Las organizaciones también pueden segmentar diferentes redes virtuales dentro de una única red física o conectar diferentes redes físicas para crear una única red virtual, ofreciendo un alto grado de flexibilidad.

En pocas palabras, las empresas utilizan las SDN porque es una forma de controlar eficazmente el tráfico y escalar según sea necesario.