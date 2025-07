Las filtraciones de datos pueden costar millones a las empresas. Según un reciente informe del IBM Institute of Business Value, el costo promedio de una filtración de datos subió 10 % el año pasado a 4.8 millones USD. El log analysis ayuda a los administradores de sistemas informáticos a mejorar su capacidad de respuesta ante incidentes cuando se detectan violación de seguridad y a prevenir el malware, el phishing, el ransomware y otros tipos de intentos de acceso no autorizado. Muchas organizaciones modernas confían en una práctica conocida como gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) como parte de su enfoque del log analysis. La SIEM ayuda a las organizaciones a reconocer y dirección posibles amenazas a la seguridad y a detectar y mitigar vulnerabilidades.