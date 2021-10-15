¿Qué es la observabilidad?

La observabilidad proporciona una visibilidad profunda de las aplicaciones distribuidas modernas para una identificación y resolución de problemas más rápida y automatizada.

En informática y computación en la nube, la observabilidad implica el uso de herramientas y prácticas de software. Estas herramientas sirven para agregar, correlacionar y analizar un flujo constante de datos de rendimiento procedentes de una aplicación distribuida junto con el hardware y la red en los que se ejecuta.



Este proceso ayuda a monitorear, solucionar problemas y depurar aplicaciones y redes con eficacia. El objetivo es cumplir las expectativas de experiencia del cliente, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y otros requisitos empresariales.

Un tema de TI relativamente nuevo, la observabilidad a menudo se caracteriza erróneamente como una palabra de moda sobrevalorada o un "cambio de marca" de monitoreo del sistema, monitoreo del rendimiento de las aplicaciones (APM) y administración del rendimiento de la red (NPM).



De hecho, la observabilidad es una evolución natural de los métodos de recopilación de datos de APM y NPM que aborda mejor la naturaleza cada vez más rápida, distribuida y dinámica de las implementaciones de aplicaciones nativas de la nube. La observabilidad no reemplaza el monitoreo, sino que permite un mejor monitoreo y un mejor APM y NPM.

El término “observabilidad” proviene de la teoría del control, un área de la ingeniería que se ocupa de automatizar el control de un sistema dinámico. Los ejemplos incluyen regular el flujo de agua a través de una tubería, o controlar la velocidad de un automóvil sobre las inclinaciones y descensos, en función de la retroalimentación del sistema.