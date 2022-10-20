¿Qué es el monitoreo de red?

El principal beneficio de las herramientas de monitoreo de red es la visibilidad sencilla y fácil de entender de los dispositivos conectados de toda una red y cómo se mueven los datos entre ellos. Los sistemas modernos de supervisión del rendimiento de la red proporcionan información de referencia que le permite comparar automáticamente los datos e identificar cualquier degradación del rendimiento de la red. Ver toda esta información en un panel significa que sus administradores de red pueden localizar rápidamente los problemas en cualquier punto de la red, identificar la causa raíz y determinar quién tiene que solucionarlo.

Una solución NPM requiere menos tiempo para solucionar los problemas de rendimiento de la red. Detectar un problema antes significa que puedes solucionarlo y solucionarlo mucho más rápido, ahorrando tiempo y dinero. El monitoreo de red ayuda a las empresas a optimizar la eficiencia al detectar y reparar problemas antes de que afecten las operaciones y los clientes. Esto, a su vez, reduce el tiempo de inactividad, garantiza que los empleados siempre tengan acceso a los recursos que necesitan y aumenta la disponibilidad de las API y las páginas web—para que los clientes tengan acceso cuando lo necesiten. El monitoreo del rendimiento de la red también proporciona datos históricos y permite la resolución de problemas de red anteriores para evitar problemas similares en el futuro.

Las soluciones de monitoreo de red le brindan herramientas y capacidades de administración confiables y flexibles, incluyendo plantillas preconfiguradas para proveedores específicos como Cisco, Juniper, Arista y Aruba, entre otros. Estas plantillas ayudan a garantizar que todo funcione bien. Le ayudan a cumplir con los estándares de la industria y las regulaciones gubernamentales. Pueden señalar anomalías que pueden ser señales tempranas de un ciberataque. Las herramientas de monitoreo también pueden ayudarte a rastrear y comparar las métricas de rendimiento de tu red, lo que ayuda a establecer metas y a mejorar el rendimiento de la red. Todo esto le ayuda a adelantarse.

Los sistemas modernos de supervisión de redes van un paso más allá, ya que admiten redes de nueva generación definidas por software y desplegadas para ejecutar aplicaciones modernas. Estas redes nuevas y modernas requieren formas muy distintas de recopilar y analizar datos de rendimiento mediante API, al tiempo que admiten métodos existentes como SNMP. Apoyar redes nuevas y existentes ayuda a los equipos de operaciones de red y de ingeniería a planificar correctamente las transiciones a las redes de próxima generación.

La supervisión del rendimiento de la red también le permite realizar un seguimiento de las redes que cambian, crecen y se vuelven más complejas con el tiempo. Con el auge de los dispositivos IoT, que permiten a las redes conectar miles de dispositivos IoT o más, las redes de TI se están volviendo enormes y complejas.

Reducir el trabajo manual de su equipo de TI a través de la automatización de monitoreo de red les permite dedicar su tiempo a otros proyectos críticos para la empresa y significa que está utilizando sus recursos sabiamente.