¿Qué es el monitoreo de red?

Monitoreo de red significa utilizar software de monitoreo de red para monitorear el estado y la confiabilidad continuos de una red informática. Los sistemas de monitoreo de rendimiento de red (NPM) suelen generar mapas de topología e insights prácticos basados en los datos de rendimiento recopilados y analizados.
Como resultado de este mapeo de red, los equipos de TI obtienen una visibilidad completa de los componentes de red, el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones y la infraestructura de TI relacionada . Esta visibilidad les permite hacer un seguimiento del estado general de la red, detectar señales de alarma y optimizar el flujo de datos.
Un sistema de monitoreo de red vigila los dispositivos de red que funcionan mal y los recursos sobrecargados. El sistema hace esto independientemente de si los recursos de red están en las instalaciones, en un centro de datos, alojados por un proveedor de servicios en la nube o son parte de un ecosistema híbrido. Por ejemplo, puede encontrar CPUs sobrecargadas en los servidores, altas tasas de error en conmutadores y enrutadores, o picos repentinos en el tráfico de red. Una característica clave del software de NPM es alertar a los administradores de red cuando se detecta un problema de rendimiento.
Los sistemas de monitoreo de red también recopilan datos para analizar el flujo de tráfico y medir el rendimiento y la disponibilidad. Una forma de supervisar los problemas de rendimiento y los cuellos de botella es configurar umbrales, de modo que reciba alertas instantáneas cuando se produzca una violación del umbral. Algunos umbrales son umbrales estáticos simples. Sin embargo, los sistemas NPM modernos emplean el aprendizaje automático (ML) para determinar el rendimiento normal de todas las métricas de una red en función de la hora del día y el día de la semana. Los sistemas NPM con tales líneas base impulsadas por ML crean alertas que suelen ser más aplicables en la práctica.
Las organizaciones a menudo realizan monitoreo de red dentro de un centro de operaciones de red (NOC), que supervisa los dispositivos de red y las conexiones entre todas las dependencias sin que los usuarios finales se den cuenta de que el NOC está funcionando en segundo plano.
Las fallas en la red pueden conducir a interrupciones del negocio, lo que puede significar una pérdida de clientes, productividad de los empleados y dinero. De hecho, el 91 % de las empresas medianas y grandes informan que una sola hora de tiempo de inactividad de TI les cuesta al menos USD 300,000 por hora. Casi la mitad de ese grupo dijo que cuesta millones.
Invertir en software de monitoreo de red, ya sea comercial o de código abierto, significa adoptar un enfoque proactivo para mantener su infraestructura de red en buen estado y maximizar el tiempo de actividad. Este enfoque evita esperar a que un usuario final reporte de problemas de red.
El monitoreo de la infraestructura le permite saber con precisión dónde se produce un problema de red, lo que permite la resolución de problemas antes de que la situación conduzca a una interrupción. La identificación y resolución temprana de la causa principal de un problema pueden reducir el tiempo de respuesta, mejorar la satisfacción del cliente, ahorrar dinero y proteger la reputación de una empresa.
Hay tres tipos principales de herramientas de monitoreo de red.
1. Las herramientas basadas en SNMP emplean el Protocolo simple de administración de red (SNMP) para interactuar con el hardware de la red. Estas herramientas rastrean el estado y el uso de los recursos en tiempo real, como las estadísticas de la CPU, el consumo de memoria, los bytes transmitidos y recibidos y otras métricas. SNMP es uno de los protocolos de monitoreo más utilizados, junto con Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) para servidores Windows y Secure Shell (SSH) para servidores Unix y Linux.
2. Las herramientas basadas en flujos monitorean el flujo de tráfico para proporcionar estadísticas sobre protocolos y usuarios. Algunos también inspeccionan secuencias de paquetes para identificar problemas de rendimiento entre dos direcciones IP. Estas herramientas de flujo capturan datos de flujo de tráfico y los envían a un recopilador central para su procesamiento y almacenamiento.
3. Soluciones de monitoreo de red activas inyectan paquetes en la red y miden la capacidad de recuperación de extremo a extremo, el tiempo de ida y vuelta, el ancho de banda, la pérdida de paquetes, la utilización de enlaces y más. Al realizar y medir transacciones en tiempo real desde la perspectiva de un usuario, estas soluciones permiten una detección más rápida y confiable de interrupciones y degradación del rendimiento.
También hay métodos de monitoreo de red con y sin agente. El monitoreo basado en agentes implica instalar un agente, una pequeña aplicación o pieza de software, en el dispositivo monitoreado. La supervisión sin agente (mediante protocolos SNMP y SSH) no requiere instalación; en su lugar, el software de monitoreo de red inicia sesión directamente en el dispositivo monitoreado.
Al utilizar una herramienta de monitoreo de red, el primer paso es determinar qué dispositivos de red deben monitorearse y establecer métricas de rendimiento. Luego, decida un intervalo de seguimiento que tenga sentido para su situación. La supervisión de enrutadores, conmutadores y servidores generalmente se realiza con más frecuencia porque dichos dispositivos de red son más críticos para el negocio.
Una vez implementadas, las herramientas de monitoreo de red buscan problemas de red. Los métodos pueden ser tan sencillos como un ping para verificar que un host esté disponible. También pueden ser más extensos, como monitorear el acceso al cortafuegos, el uso del ancho de banda, el consumo de recursos, el tiempo de actividad y los cambios inesperados en el tráfico de red. Estas herramientas se cercioran de que los conmutadores, enrutadores, servidores, cortafuegos y otros endpoints tengan un nivel aceptable de rendimiento. Las herramientas también realizan equilibrio de carga y monitorean altas tasas de error.
Estas herramientas ofrecen visualización de toda la infraestructura de red con paneles personalizables. Los paneles proporcionan gráficos de rendimiento en tiempo real y otros reportes que muestran cómo se ven los componentes y si hay parámetros inusuales que requieran una mayor investigación.
Las soluciones de monitoreo de redes envían notificaciones por correo electrónico o SMS a los administradores de red cuando encuentran problemas que requieren atención. También comparten notificaciones de alerta con diversas herramientas operativas de TI, como los sistemas AIOps.
El principal beneficio de las herramientas de monitoreo de red es la visibilidad sencilla y fácil de entender de los dispositivos conectados de toda una red y cómo se mueven los datos entre ellos. Los sistemas modernos de supervisión del rendimiento de la red proporcionan información de referencia que le permite comparar automáticamente los datos e identificar cualquier degradación del rendimiento de la red. Ver toda esta información en un panel significa que sus administradores de red pueden localizar rápidamente los problemas en cualquier punto de la red, identificar la causa raíz y determinar quién tiene que solucionarlo.
Una solución NPM requiere menos tiempo para solucionar los problemas de rendimiento de la red. Detectar un problema antes significa que puedes solucionarlo y solucionarlo mucho más rápido, ahorrando tiempo y dinero. El monitoreo de red ayuda a las empresas a optimizar la eficiencia al detectar y reparar problemas antes de que afecten las operaciones y los clientes. Esto, a su vez, reduce el tiempo de inactividad, garantiza que los empleados siempre tengan acceso a los recursos que necesitan y aumenta la disponibilidad de las API y las páginas web—para que los clientes tengan acceso cuando lo necesiten. El monitoreo del rendimiento de la red también proporciona datos históricos y permite la resolución de problemas de red anteriores para evitar problemas similares en el futuro.
Las soluciones de monitoreo de red le brindan herramientas y capacidades de administración confiables y flexibles, incluyendo plantillas preconfiguradas para proveedores específicos como Cisco, Juniper, Arista y Aruba, entre otros. Estas plantillas ayudan a garantizar que todo funcione bien. Le ayudan a cumplir con los estándares de la industria y las regulaciones gubernamentales. Pueden señalar anomalías que pueden ser señales tempranas de un ciberataque. Las herramientas de monitoreo también pueden ayudarte a rastrear y comparar las métricas de rendimiento de tu red, lo que ayuda a establecer metas y a mejorar el rendimiento de la red. Todo esto le ayuda a adelantarse.
Los sistemas modernos de supervisión de redes van un paso más allá, ya que admiten redes de nueva generación definidas por software y desplegadas para ejecutar aplicaciones modernas. Estas redes nuevas y modernas requieren formas muy distintas de recopilar y analizar datos de rendimiento mediante API, al tiempo que admiten métodos existentes como SNMP. Apoyar redes nuevas y existentes ayuda a los equipos de operaciones de red y de ingeniería a planificar correctamente las transiciones a las redes de próxima generación.
La supervisión del rendimiento de la red también le permite realizar un seguimiento de las redes que cambian, crecen y se vuelven más complejas con el tiempo. Con el auge de los dispositivos IoT, que permiten a las redes conectar miles de dispositivos IoT o más, las redes de TI se están volviendo enormes y complejas.
Reducir el trabajo manual de su equipo de TI a través de la automatización de monitoreo de red les permite dedicar su tiempo a otros proyectos críticos para la empresa y significa que está utilizando sus recursos sabiamente.
El monitoreo de la red no es lo mismo que el monitoreo de la seguridad de la red. Las organizaciones utilizan el monitoreo de la seguridad de la red para proteger una red contra el acceso no autorizado, el uso indebido y el robo. Por el contrario, se utiliza principalmente una solución de monitoreo de red para optimizar la disponibilidad de la red y el rendimiento general.
Aunque la seguridad no es el objetivo principal de la supervisión de la red, las mejores herramientas de monitoreo del rendimiento de la red pueden ayudarlo a determinar si sus dispositivos de seguridad funcionan correctamente. Algunas herramientas de monitoreo de red incluyen software de administración de configuración, que ayuda a mejorar la seguridad y confiabilidad de su red al ofrecer configuraciones totalmente automatizadas para dispositivos e interfaces de red.
Tener visibilidad y saber cómo funciona su red puede llamar la atención sobre los primeros signos de compromiso o ataque. Cuando el software de monitoreo de red señala anomalías de rendimiento, su equipo de TI puede identificar más fácilmente las amenazas de red y abordar las violaciones de datos y otros ataques.
Optimice las operaciones de TI con información inteligente de una solución integral y escalable de supervisión y gestión del rendimiento de la red.
Establezca una conectividad centrada en las aplicaciones simple, segura y previsible.
Diseñado para redes modernas, IBM SevOne Network Performance Management (NPM) le ayuda a detectar, abordar y prevenir problemas de rendimiento de la red de manera oportuna con analytics basadas en aprendizaje automático. Mediante el uso de insights procesables en tiempo real, ayuda a monitorear proactivamente las redes de múltiples proveedores en las empresas, las comunicaciones y los trabajadores móviles.