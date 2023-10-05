¿Qué es un objetivo de nivel de servicio (SLO)?

Los SLO se miden mediante indicadores de nivel de servicio (SLI), que son métricas cuantitativas de algún aspecto del servicio. Los SLO forman parte de un acuerdo más amplio entre los proveedores de servicios y los clientes (acuerdos de nivel de servicio [SLA]) que describen el nivel de servicio que un cliente puede esperar de los proveedores y establecen sanciones si no se cumplen los objetivos.



Para garantizar que los niveles de servicio sean coherentes con los requisitos del negocio, así como con los deseos del cliente, los equipos de ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE), DevOps, TI y otros equipos relevantes deben conocer los recorridos críticos del usuario para cada aplicación: las interacciones que permiten a los usuarios finales alcanzar su resultado deseado.

La aceptación interna es crucial para el éxito de los SLO (y, por lo tanto, los SLA) y múltiples stakeholders deben participar en la determinación de los SLO, incluidos los gerentes de producto, y los equipos de DevOps y de gestión de problemas, así como los ingenieros de infraestructura. Los clientes externos se incorporan a la discusión a través de grupos focales, estudios, quejas de clientes y redes sociales.

La lógica clave de los SLO es que la confiabilidad del servicio conduce a la felicidad del usuario, lo que brinda una mayor oportunidad de negocio. Establecer objetivos de confiabilidad medibles ayuda a una organización a equilibrar una experiencia de usuario agradable y eficiente con un costo razonable: no alterar el presupuesto de TI con niveles de servicio más allá de lo que se necesita o espera.

Los SLO son necesarios porque definen los objetivos de calidad de servicio (QoS) y confiabilidad en términos concretos, medibles y objetivos. No pretenden definir el mejor nivel de rendimiento, sino una gama de estándares de rendimiento mejores y menos aceptables.1

El objetivo de los SLO se resume muy bien en '97 Things Every Cloud Engineer Should Know' (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) de O`Reilly Media: “¿Cómo puede facilitar a la administración el entendimiento de las compensaciones entre confiabilidad, velocidad de innovación y costo? Los SLO son la respuesta. Los SLO crean pautas claras de confiabilidad que equilibran las compensaciones entre los costos de la nube, la velocidad del cambio y los riesgos externos”.