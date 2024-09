El principio detrás de SRE es que el uso de código de software para automatizar la supervisión de grandes sistemas de software es una estrategia más escalable y sostenible que la intervención manual, especialmente a medida que esos sistemas se extienden o migran a la nube.

SRE también puede reducir o eliminar gran parte de la fricción natural entre los equipos de desarrollo porque algunos equipos quieren lanzar continuamente software nuevo o actualizado en producción. Sin embargo, los equipos de operaciones no quieren lanzar ningún tipo de actualización o software nuevo sin estar seguros de que no causará interrupciones u otros problemas operativos. Como resultado, aunque no es estrictamente necesario para DevOps, SRE se alinea estrechamente con los principios de DevOps y puede desempeñar un papel importante en el éxito de DevOps.

El concepto de SRE se atribuye a Ben Treynor Sloss, vicepresidente de ingeniería de Google, quien escribió la famosa frase: "SRE es lo que sucede cuando le pides a un ingeniero de software que diseñe un equipo de operaciones".