¿Qué es el pretexto?

Un actor de amenazas a menudo crea una situación falsa para la víctima y se hace pasar por una persona confiable que puede resolverla. En el libro Pruebas de penetración de ingeniería social, los autores observan que la mayoría de los pretextos se componen de dos elementos principales: un personaje y una situación.1

El personaje es el papel que desempeña el estafador en la historia. Para generar credibilidad con la víctima potencial, el estafador a menudo se hace pasar por alguien con autoridad sobre la víctima, como un jefe o ejecutivo o alguien en quien la víctima se inclina a confiar. Este personaje (falso) puede ser un colega de trabajo, un miembro del personal de TI o un proveedor de servicios. Algunos atacantes podrían incluso intentar hacerse pasar por un amigo o ser querido de la víctima prevista.

La situación es la trama de la historia falsa del estafador—la razón por la que el personaje (estafador) le pide a la víctima que realice alguna acción. Las situaciones pueden ser genéricas, como: "Necesita actualizar la información de su cuenta". O la historia puede ser específica, especialmente si el estafador se dirige a una víctima en particular: "Necesito tu ayuda, abuela".

Para hacer creíbles las imitaciones de sus personajes y sus situaciones, los actores de amenazas suelen investigar a su personaje y su objetivo en línea. Y esta investigación no es difícil. Según algunas estimaciones, los hackers pueden elaborar una historia convincente, basada en información de las redes sociales y otros recursos públicos—como Google o LinkedIn—luego de solo 100 minutos de búsqueda en línea.

La suplantación de identidad—falsificar direcciones de correo electrónico y números de teléfono para que parezca que un mensaje proviene de otra fuente—puede hacer que los escenarios de pretexting sean más creíbles. O los actores de amenazas pueden ir aún más lejos y secuestrar la cuenta de correo electrónico o el número de teléfono de una persona real para enviar el mensaje de pretexting. Incluso hay historias de delincuentes que emplean la inteligencia artificial para clonar las voces de las personas.