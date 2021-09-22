Cifrado de extremo a extremo (E2EE) se considera ampliamente el método más privado y seguro para comunicar a través de una red.

Al igual que otros métodos de cifrado, E2EE transforma el texto sin formato legible en texto cifrado ilegible mediante criptografía. Este proceso ayuda a enmascarar la información confidencial de usuarios no autorizados y garantiza que solo los destinatarios previstos, con la clave de descifrado correcta, puedan acceder a los datos confidenciales.

Sin embargo, E2EE se diferencia de otros métodos de cifrado porque proporciona seguridad de datos de principio a fin. Cifra los datos en el dispositivo del remitente, los mantiene cifrados durante la transmisión y los descifra sólo cuando llegan al punto final del destinatario. Este proceso garantiza que los proveedores de servicios que facilitan las comunicaciones, como WhatsApp, no puedan acceder a los mensajes. Solo el remitente y el destinatario pueden leerlos.

En comparación, el cifrado en tránsito protege los datos solo mientras se mueven entre los puntos finales. Por ejemplo, el protocolo de cifrado Transport Layer Security (TLS) cifra los datos a medida que viajan entre un cliente y un servidor. Sin embargo, no proporciona una protección estable contra el acceso de intermediarios como servidores de aplicaciones o proveedores de red.

El cifrado estándar en tránsito suele ser más eficaz, pero muchas personas y organizaciones desconfían del riesgo de que los proveedores de servicios accedan a sus datos sensibles. Cualquier exposición, incluso a nivel de endpoint, puede amenazar seriamente la privacidad de los datos y la ciberseguridad en general.

Muchos consideran que E2EE es el estándar de oro para proteger los datos confidenciales en las comunicaciones digitales, especialmente a medida que las organizaciones dedican más recursos a la gestión eficaz de los datos y los consumidores se preocupan más por la seguridad de los datos. Un estudio reciente descubrió que el 81% de los estadounidenses están preocupados por cómo las compañías emplean los datos que recopilan sobre ellos.1