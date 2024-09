Esta entrada en el blog forma parte de la serie "All You Need to Know About Red Teaming" creada por el equipo de IBM® Security Randori. La plataforma Randori combina la gestión de la superficie de ataque (ASM) y el equipo rojo automatizado continuo (CART) para mejorar su postura de seguridad.

“Ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo”, escribió el teórico militar Helmuth von Moltke, quien creía en el desarrollo de una serie de opciones para la batalla en lugar de un solo plan. Hoy en día, los equipos de ciberseguridad siguen aprendiendo esta lección de la manera más difícil. Según un estudio de IBM® Security X-Force, el tiempo necesario para ejecutar ataques de ransomware se redujo en un 94 % en los últimos años, y los atacantes se movieron más rápido. Lo que antes les tomaba meses lograr, ahora sucede solo en unos días.

Para eliminar las vulnerabilidades y mejorar la resiliencia, las organizaciones deben probar sus operaciones de seguridad antes de que lo hagan los actores de amenazas. Podría decir que las operaciones del equipo rojo son una de las mejores maneras de hacerlo.