Aunque cualquier ataque de phishing dirigido a un individuo o grupo específico es un ataque de phishing focalizado, existen algunos subtipos notables.

El whaling (a veces llamado whale phishing) es el phishing focalizado que se dirige a las víctimas de mayor perfil y valor. Suelen ser afiliados a consejos de administración o directivos de nivel C, pero también objetivos no empresariales, como famosos y políticos. Los whalers persiguen una cantera que sólo estos objetivos pueden proporcionar, que son grandes sumas de dinero en efectivo, o el acceso a información muy valiosa o altamente confidencial. No es sorprendente que los ataques de whaling normalmente requieran una investigación más detallada que otros ataques de phishing focalizado.

El compromiso del correo electrónico empresarial (BEC) es un phishing dirigido específicamente para robar a las organizaciones. Dos formas comunes de BEC incluyen:

Fraude del CEO : El estafador se hace pasar por la cuenta de correo electrónico de un ejecutivo de nivel C, o la hackea directamente, y envía un mensaje a uno o más empleados de nivel inferior indicándoles que transfieran fondos a una cuenta fraudulenta o que realicen una compra a un proveedor fraudulento.



Compromiso de la cuenta de correo electrónico (EAC): El estafador obtiene acceso a la cuenta de correo electrónico de un empleado de nivel inferior. Por ejemplo, un gerente en finanzas, ventas o investigación y desarrollo y lo utiliza para enviar facturas fraudulentas a proveedores, instruir a otros empleados para que realicen pagos o depósitos fraudulentos, o solicitar acceso a datos confidenciales.

Los ataques BEC consumados se encuentran entre los delitos cibernéticos más costosos. En uno de los ejemplos más conocidos de BEC, los hackers que suplantaron a un CEO convencieron al departamento financiero de su empresa de transferir 42 millones de euros a una cuenta bancaria fraudulenta.