¿Qué es la detección y respuesta ampliadas (XDR)?

La XDR suele consumirse como una solución basada en la nube o software como servicio (SaaS); un analista de la industria, Gartner, define la XDR como "basada en SaaS". También puede ser la tecnología central que impulsa la solución de detección y respuesta gestionada (MDR) de un proveedor de soluciones de seguridad o en la nube.

Las soluciones de seguridad XDR pueden integrar:

Recopilación continua de datos



La XDR recopila datos de registro y telemetría de todas las herramientas de seguridad integradas, creando de manera efectiva un registro continuamente actualizado de todo lo que sucede en la infraestructura: inicios de sesión (exitosos y fallidos), conexiones de red y flujos de tráfico, mensajes de email y archivos adjuntos, archivos creados y almacenados, procesos de aplicaciones y dispositivos, configuración y cambios de registro. La XDR también recopila alertas específicas generadas por los diversos productos de seguridad.

Las soluciones de XDR abierta suelen recopilar estos datos mediante una interfaz de programación de aplicaciones abierta ( API). (Las soluciones de XDR nativa pueden requerir una herramienta de recopilación de datos ligera, o agente, instalada en dispositivos y aplicaciones). Todos los datos recopilados se normalizan y almacenan en una base de datos central basada en la nube o data lake.

Análisis en tiempo real y detección de amenazas



La XDR utiliza algoritmos avanzados de analytics y aprendizaje automático para identificar patrones que indican amenazas conocidas o actividad sospechosa en tiempo real, a medida que se desarrollan.

Para ello, la XDR correlaciona los datos y la telemetría de las distintas capas de la infraestructura con los datos de los servicios de inteligencia de amenazas, que ofrecen información actualizada continuamente sobre tácticas y vectores de ciberamenazas nuevos y recientes, entre otras cosas. Los servicios de inteligencia de amenazas pueden ser propios (operados por el proveedor de XDR ), de terceros o comunitarios. La mayoría de las soluciones de XDR también mapean datos a MITRE ATT&CK, una base de conocimientos global de libre acceso sobre tácticas y técnicas de ciberamenazas de hackers.

Los analytics de XDR y los algoritmos de aprendizaje automático también pueden hacer su propia investigación, comparando datos en tiempo real con datos históricos y referencias establecida para identificar actividades sospechosas, comportamientos aberrantes del usuario final y cualquier cosa que pueda indicar un incidente o amenaza de ciberseguridad. También pueden separar las "señales" o amenazas legítimas del "ruido" de los falsos positivos, de modo que los analistas de seguridad puedan centrar en los incidentes importantes. Quizás lo más importante es que los algoritmos de aprendizaje automático aprenden continuamente de los datos para mejorar la detección de amenazas con el tiempo.

La XDR resume datos importantes y resultados de analytics en una consola de administración central que también sirve como interfaz de usuario (UI) de la solución. Desde la consola, los miembros del equipo de seguridad pueden obtener visibilidad completa de cada problema de seguridad, en toda la empresa, y lanzar investigaciones, respuestas a amenazas y soluciones en cualquier lugar de la infraestructura extendida.



Capacidades automatizadas de detección y respuesta



La automatización es lo que pone la respuesta rápida en la XDR. Con base en reglas predefinidas establecidas por el equipo de seguridad, o "aprendidas" con el tiempo por algoritmos de aprendizaje automático, la XDR permite dar respuestas automatizadas que ayudan a acelerar la detección y resolución de amenazas, además de que libera a los analistas de seguridad para que se centren en trabajos más importantes. La XDR puede automatizar tareas como:

El triaje y priorización de alertas según su gravedad;





La desconexión o apagado de los dispositivos afectados, desconexión de los usuarios de la red, parar los procesos del sistema/aplicación/dispositivo y desconexión de las fuentes de datos;





Lanzar software antivirus/antimalware para analizar otros endpoints en la red en busca de la misma amenaza;





Activar playbooks de respuesta a incidentes SOAR relevantes (flujos de trabajo automatizados que orquestan múltiples productos de seguridad en respuesta a un incidente de seguridad específico).

La XDR también puede automatizar las actividades de investigación y corrección de amenazas (consulte la siguiente sección). Toda esta automatización ayuda a los equipos de seguridad a responder más rápido a los incidentes y a prevenir o minimizar el daño que causan.



Investigación y corrección de amenazas



Una vez que se aísla una amenaza a la seguridad, las plataformas XDR proporcionan capacidades que los analistas de seguridad pueden emplear para investigar más a fondo la amenaza. Por ejemplo, los analytics forenses y los informes de "seguimiento" ayudan a los analistas de seguridad a identificar la causa principal de una amenaza, identificar los distintos archivos a los que afectó e identificar la vulnerabilidad o vulnerabilidades que el atacante explotó y entran y se mueven por la red, obtienen acceso a las credenciales de autenticación o realizan otras actividades maliciosas.

Con esta información, los analistas pueden coordinar las herramientas de corrección para eliminar la amenaza. La corrección podría implicar:

Destruir archivos maliciosos y borrarlos de endpoints, servidores y dispositivos de red;





Restaurar configuraciones dañadas de dispositivos y aplicaciones, configuraciones de registro, datos y archivos de aplicaciones;





Aplicar actualizaciones o parches para eliminar las vulnerabilidades que provocaron el incidente;





Actualización de las reglas de detección para evitar que se repita.



Compatibilidad con la caza de amenazas



La caza de amenazas (también llamada caza de amenazas cibernéticas) es un ejercicio de seguridad proactivo en el que un analista de seguridad busca en la red amenazas aún desconocidas o amenazas conocidas que aún no fueron detectadas o corregidas por las herramientas automatizadas de ciberseguridad de la organización.



Una vez más, las amenazas avanzadas pueden acechar durante meses antes de ser detectadas, preparar para un ataque o una filtración a gran escala. La caza de amenazas eficaz y oportuna puede reducir el tiempo que lleva encontrar y corregir estas amenazas, lo que puede limitar o prevenir el daño del ataque.

Los cazadores de amenazas utilizan una variedad de tácticas y técnicas que se basan en las mismas fuentes de datos, analytics y capacidades de automatización que la XDR utiliza para la detección, respuesta y corrección de amenazas. Por ejemplo, un cazador de amenazas podría querer buscar un archivo en particular, un cambio de configuración u otro artefacto basado en analytics forense, o en datos MITRE ATT&CK que describan los métodos de un atacante en particular.

Para apoyar estos esfuerzos, la XDR pone sus capacidades de analytics y automatización a disposición de los analistas de seguridad a través de la interfaz de usuario o por medios programáticos, para que puedan realizar búsquedas ad hoc, consultas de datos, correlaciones con inteligencia sobre amenazas y otras investigaciones. Algunas soluciones de XDR incluyen herramientas creadas específicamente para la caza de amenazas, como lenguajes de scripting sencillos (para automatizar tareas comunes) e incluso herramientas de consulta en lenguaje natural.