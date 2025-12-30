¿Qué es la dark web?

La darknet es la infraestructura de red, las computadoras interconectadas y otros dispositivos, que permite el acceso al contenido de la dark web.

Los términos "darknet" y "dark web" se utilizan a menudo como sinónimos, de la misma manera que "internet" y "web" se utilizan indistintamente. Pero, técnicamente, el internet es una red de dispositivos conectados, y la web es una capa de información (sitios web, aplicaciones y otros servicios) a la que las personas pueden acceder a través de internet.

La misma distinción se aplica a la darknet y la dark web. La darknet es la infraestructura, y la dark web es el contenido al que se puede acceder a través de esa infraestructura.

Hay muchas redes oscuras diferentes, siendo la red Tor la más famosa. (Para obtener más información, consulte “¿Qué es Tor?”) Otras darknets incluyen Invisible Internet Project (I2P) e Hyphanet.

La mayoría de las darknets son redes superpuestas, subredes distintas que existen dentro de una red más grande. Esa red más grande suele ser el propio Internet.

Pero las darknets están aisladas del Internet público, y los usuarios no pueden acceder fácilmente a ellas a través de navegadores normales como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Los usuarios necesitan software especial, permisos o configuraciones para acceder a una darknet.

Muchas darknets, como Tor, están a cargo de voluntarios y organizaciones sin fines de lucro, y las personas donan libremente sus propias máquinas para actuar como nodos de red. Otras son redes descentralizadas peer-to-peer o redes privadas solo por invitación.

Hay otra cosa que diferencia a las darknets del Internet general y otras redes superpuestas. Las darknets ocultan intencionalmente las identidades de los usuarios a través del cifrado multicapa, el enrutamiento cebolla y otros métodos.