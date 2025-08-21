Imagine que es un ejecutivo de una aerolínea, sentado en su escritorio con una taza de café recién hecho un lunes por la mañana inusualmente tranquilo. Se siente renovado, relajado y listo para la semana que viene.

A medida que se pone al día con su bandeja de entrada, el familiar tap-tap-tap de una notificación de Slack llama su atención.

Abre la ventana. Es un mensaje del responsable de su security centro de operaciones de seguridad (SOC) y no es bueno: "Hay un corredor de datos en la dark web que anuncia la venta de una enorme cantidad de registros de nuestros clientes".

¿Qué hace? ¿Convocar una reunión de emergencia de los líderes de la empresa? ¿Llamar a la policía?

Su primer instinto podría ser entrar en pánico. Nuestros datos están en la dark web. Esto es malo.

Pero lo ideal sería pedir a sus analistas de inteligencia de amenazas que investiguen un poco más antes de reaccionar.

Porque los delincuentes cibernéticos no son precisamente fiables y los registros que venden pueden no ser los que dicen ser. Tal vez lo que realmente tienen son datos de terceros de un sitio web de viajes que solo está conectado vagamente con usted. Tal vez solo estén utilizando el nombre tan reconocible de su organización para atraer a los compradores.

Lo que significaría que los datos de sus clientes están protegidos, y no necesita lanzar una respuesta pública masiva y costosa. Es posible que no necesite hacer nada en absoluto.

El objetivo de este ejercicio de reflexión, adaptado de un incidente real que manejó IBM® X-Force, es que la dark web es mucho más mundana de lo que su siniestra reputación podría hacerle creer.

Mundano y conocible.

Ciertamente, la dark web alberga una gran cantidad de actividades turbias y directamente maliciosas, pero el saber que rodea a este oscuro rincón de Internet puede nublar el juicio de las personas.

Al monitorear de cerca, tranquila y racionalmente la actividad de dark web, las organizaciones pueden atravesar los mitos y obtener una imagen precisa de lo que realmente sucede en el famoso paraíso de los hackers.

Dicho esto, la dark web puede ser un terreno difícil de navegar. De hecho, los delincuentes podrían incluso infectarse entre sí para obtener insights o acceder a datos y cuentas bancarias. Es útil contar con el apoyo de profesionales calificados en ciberseguridad que puedan separar las amenazas vacías de los riesgos reales.