Los líderes empresariales deben tomar nota de la importancia de la nube híbrida, mientras reconocen la realidad de que las empresas modernas a menudo requieren una combinación de nube y on premises para respaldar su almacenamiento de datos y aplicaciones. El hecho es que diferentes cargas de trabajo tienen diferentes necesidades para operar de manera eficiente.

Esto significa que no puede tener todas sus cargas de trabajo en un solo lugar, ya sea on premises, en la nube pública o nube privada o en el borde. Un ejemplo es nuestro trabajo con CrushBank. La institución utiliza watsonx para optimizar las operaciones de escritorio con IA al dotar a su personal de TI con información mejorada. Esto ha llevado a mejorar la productividad y, en última instancia, mejora la experiencia del cliente. Una estrategia de nube híbrida personalizada gestiona la seguridad, la latencia de los datos y el rendimiento, para que su personal pueda salir del negocio de TI y entrar en su negocio.

Todo esto comienza con la creación de un entorno XaaS de nube híbrida aumentando sus capacidades de protección de datos para respaldar la privacidad y seguridad de los datos de la aplicación, sin la necesidad de modificar la aplicación en sí. En IBM, la seguridad y el cumplimiento están en el centro de todo lo que hacemos.

Recientemente ampliamos IBM Cloud Security and Compliance Center, una suite de soluciones modernizadas de seguridad y cumplimiento en la nube diseñadas para ayudar a las empresas a mitigar el riesgo y proteger los datos en sus entornos y cargas de trabajo híbridos y multinube. En esta era XaaS, donde los datos son el alma de la transformación digital, invertir en una protección de datos sólida es primordial para el éxito.