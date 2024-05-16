Cómo mejorar la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo en la era de XaaS

Una investigación reciente de IDC encontró que el 85 % de los directores ejecutivos (CEO) que fueron encuestados mencionaron las capacidades como diferenciadores estratégicos que son cruciales para acelerar el crecimiento de los ingresos. Sin embargo, los responsables de la toma de decisiones de TI siguen preocupados por los riesgos asociados con su infraestructura digital y el impacto que podrían tener en los resultados del negocio, siendo las filtraciones de datos y las preocupaciones de seguridad las mayores amenazas.

Con el rápido crecimiento de los modelos de consumo de XaaS y la integración de IA y datos en el centro de cada plan de negocio, creemos que es crucial proteger la seguridad de los datos para alcanzar el éxito. También puede ayudar a los clientes a simplificar sus requisitos de cumplimiento de datos como organizaciones para impulsar sus cargas de trabajo de IA y con uso intensivo en datos.

Automatización para la eficiencia y la seguridad

Los datos son fundamentales para todas las aplicaciones de IA. La capacidad de acceder y procesar los datos necesarios produce resultados óptimos de los modelos de IA. IBM mantiene su compromiso de trabajar diligentemente con socios y clientes para introducir un conjunto de proyectos técnicos de automatización llamados arquitecturas desplegables.

Estos proyectos técnicos están diseñados para agilizar el proceso de despliegue para los clientes. Nuestro objetivo es permitir que las organizaciones seleccionen y desplieguen sin esfuerzo sus cargas de trabajo en la nube de una manera personalizada para alinearse con los requisitos de seguridad preestablecidos y revisables y para ayudar a permitir una integración perfecta de IA y XaaS. Este compromiso con la fusión de IA y XaaS se ejemplifica aún más con nuestro reciente logro del año pasado. Esta plataforma está diseñada para permitir a las empresas entrenar, validar, ajustar y desplegar modelos de IA de manera efectiva, al tiempo que escalan las cargas de trabajo y crean flujos de trabajo de datos e IA responsables.

Protección de datos en entornos multinube

Los líderes empresariales deben tomar nota de la importancia de la nube híbrida, mientras reconocen la realidad de que las empresas modernas a menudo requieren una combinación de nube y on premises para respaldar su almacenamiento de datos y aplicaciones. El hecho es que diferentes cargas de trabajo tienen diferentes necesidades para operar de manera eficiente.

Esto significa que no puede tener todas sus cargas de trabajo en un solo lugar, ya sea on premises, en la nube pública o nube privada o en el borde. Un ejemplo es nuestro trabajo con CrushBank. La institución utiliza watsonx para optimizar las operaciones de escritorio con IA al dotar a su personal de TI con información mejorada. Esto ha llevado a mejorar la productividad y, en última instancia, mejora la experiencia del cliente. Una estrategia de nube híbrida personalizada gestiona la seguridad, la latencia de los datos y el rendimiento, para que su personal pueda salir del negocio de TI y entrar en su negocio.

Todo esto comienza con la creación de un entorno XaaS de nube híbrida aumentando sus capacidades de protección de datos para respaldar la privacidad y seguridad de los datos de la aplicación, sin la necesidad de modificar la aplicación en sí. En IBM, la seguridad y el cumplimiento están en el centro de todo lo que hacemos.

Recientemente ampliamos IBM Cloud Security and Compliance Center, una suite de soluciones modernizadas de seguridad y cumplimiento en la nube diseñadas para ayudar a las empresas a mitigar el riesgo y proteger los datos en sus entornos y cargas de trabajo híbridos y multinube. En esta era XaaS, donde los datos son el alma de la transformación digital, invertir en una protección de datos sólida es primordial para el éxito.

XaaS exige una sólida seguridad de datos

IBM continúa demostrando su dedicación para cumplir con los más altos estándares de seguridad en un mundo cada vez más interconectado y dependiente de los datos. Podemos ayudar a admitir cargas de trabajo de misión crítica porque nuestras ofertas de software, infraestructura y servicios están diseñadas para dar soporte a nuestros clientes a medida que abordan sus requisitos cambiantes de seguridad y cumplimiento de datos. En medio del auge de XaaS y la IA, priorizar la seguridad de los datos puede ayudarle a proteger la información confidencial de sus clientes.

 

