¿Qué es el modelo OSI?

La capa de red del modelo OSI es responsable de facilitar la transferencia de datos de un nodo a otro a través de diferentes redes. La capa de red determina el mejor camino (enrutamiento) para que los datos viajen entre nodos. Si los segmentos son demasiado grandes, la capa de red los divide en “paquetes” más pequeños para su transporte y los vuelve a ensamblar en el extremo receptor.

Una red sirve como un medio donde se pueden conectar múltiples nodos (cada uno con una dirección única). La capa de red permite que los nodos envíen mensajes a nodos en otras redes proporcionando el contenido del mensaje y la dirección de destino, dejando que la red determine la ruta de entrega óptima (que puede implicar el enrutamiento a través de nodos intermedios).

La capa de red utiliza principalmente el Internet Protocol v4 (IPv4) e Internet Protocol v6 y es responsable de:

Fragmentación y reensamblaje de paquetes. La capa de red divide los paquetes grandes (aquellos que exceden los límites de tamaño de la capa de enlace de datos) en paquetes más pequeños para su transmisión y los vuelve a ensamblar en el destino.

Control de tráfico. La capa de red gestiona el tráfico de red para evitar la congestión y salvaguardar el flujo de datos eficiente.

La confiabilidad no está garantizada en la capa de red; si bien muchos protocolos de capa de red ofrecen una entrega de mensajes confiable, algunos no lo hacen. Además, los reportes de errores no son obligatorios en esta capa de OSI, por lo que los remitentes de datos pueden recibir o no confirmación de entrega.