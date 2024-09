La DSPM identifica y prioriza las vulnerabilidades asociadas con cada activo de datos. Principalmente, busca las siguientes vulnerabilidades:

Configuraciones erróneas

La configuración es errónea cuando la configuración del sistema o aplicación está incompleta, lo que deja a los datos de la organización en situación de vulnerabilidad ante el acceso no autorizado. El resultado más citado de una configuración errónea es el almacenamiento de datos en la nube no seguro, pero los errores también pueden crear vulnerabilidades como parches de seguridad no aplicados y datos faltantes no cifrados. La configuración errónea se considera ampliamente el riesgo de seguridad de datos en la nube más frecuente y es una causa prevaleciente de pérdida o filtración de datos.

Exceso de derechos (o de permisos)

Esto se refiere a que se otorgan a los usuarios más privilegios o permisos de acceso a los datos de los que necesitan para realizar su trabajo. El exceso de derechos puede ser el resultado de una configuración errónea, pero también puede ocurrir si los derechos de los usuarios se escalan intencionadamente de forma inadecuada o descuidada (o malintencionada, por un actor de amenazas), o cuando los permisos que se pretende que sean temporales no se revocan cuando ya no son necesarios.

Problemas de flujo de datos y linaje de datos

El análisis del flujo de datos da seguimiento de todos los lugares en los que han estado los datos y quién ha tenido acceso a ellos en cada lugar. En combinación con la información sobre las vulnerabilidades de la infraestructura, el análisis del flujo de datos puede revelar posibles rutas de ataque a datos confidenciales.

Política de seguridad y violaciones a la normativa.

Las soluciones DSPM trazan un mapa con la configuración de seguridad de los datos existente y la compara con las políticas de seguridad de los datos de la organización (y con los requisitos de seguridad de datos establecidos por cualquier marco regulatorio al que esté sujeta la organización) para identificar dónde la protección de los datos es inadecuada y dónde existe el riesgo de que la organización incumpla con alguna normativa.